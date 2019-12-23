Телеведущая Елена-Кристина Лебедь, любовница экс-вице-премьера Украины Павла Розенко, удивила милым фото с домашним питомцем

Как передает Politeka.net, звезда поделилась снимком в своем микроблоге в Инстаграм. В кадре Елена-Кристина держит на руках маленькую собачку животиком кверху и тянется губами, чтобы ее поцеловать. На телеведущей пестрай легкая курточка в красных тонах и джинсы бордового цвета. Скорее всего, знаменитость вышла выгулять песика и не удержалась от милого фото.

"Когда в душе ты - минимум генеральша, но для всех ты просто «Сарделька»😂😂😂 С генеральским понедельником, друзья🥳🥳🥳😁", - подписала снимок Лебедь, намекнув, что в их семье - собачка главная.

Комментирующие кинулись оставлять восторженные отклики.

"Милый песик😍🐶 Хорошего начала рабочей недели!😊"

"Какой собакеен😂❤️❤️🌸"

"Классные 😘😘😘 "

Ранее мы сообщали, любовница Розенко показала их новогоднюю елочку. Девушка поделилась яркими фото, на которых она сидит на полу рядом с деревом и смеется. Она предстала в красных джинсах и белой кофте с середечком.

"Когда елка попросила еще и бусики, а ты их распутываешь 20 минут 🙈🙈🙈 А лабутены ей не дать??😂😂😂", - подписала фото невеста Розенко.

Также мы писали, Елена-Кристина решила развлечься в машине с приложением на телефоне. Девушка фотографировалась, а приложение "дорисовывало" забавную маску с очками и косичками.

«Сдам в аренду две бельевые верёвки ✌️ Тока чур ковры не сушить - бомбоны помнёте 🙉😁😁😁», – смеется она со своих "кос".

До этого мы рассказывали, как Елена-Кристина похвасталась романтическим вечером с Павлом Розенко. Видео, как они кружатся в танце на площади в Киеве в свете огоньков, телеведущая опубликовала в историях своего инстаграма. На скриншотах можно заметить неподдельное счастье на лицах пары.

Во время съемки видео, Розенко неожиданно начал кружить Лебедь, обнимая ее. Она радостно завизжала и сказала: «Предупреждать надо».

Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».

Как сообщала Politeka, Лебедь ошарашила интимным фото с Розенко: «прямо посреди улицы…».