20 декабря единственная дочь Кузьмы Скрябина, Мария-Барбара, сыграла роскошную свадьбу в ресторане под Киевом

Выяснились подробности этого радостного события. Избранником 22-летней девушки стал молодой человек по имени Виктор Тур, который учится вместе с ней в медицинском университете имени А. А. Богомольца, пишет РБК-Украина. Скорее всего, пара познакомилась во время учебы. Мария-Барбара заканчивает вуз и готовится стать дерматологом.

Страничка жениха в Инстаграм закрыта, однако, его младшая сестра Наталья, учащаяся факультета журналистики КНУ им. Шевченко, охотно делится событиями из жизни.

Так, на одном из фото она предстала рядом с Виктором и подписала: "Мой Витя. Мой Брат. Я счастлива, потому что в какую-либо минуту могу подойти к тебе и просто обнять. Чувствую, что у меня есть настоящий защитник, который никому не позволит обидеть свою младшую sister. Не могу представить своей жизни без тебя".

Отцом жениха, вероятно, является Анатолий Тур - глава сельсовета села Иванков Киевской области. Согласно его декларации, у семьи есть квартира в 70 м кв. в Борисполе, дом в Иванкове с таким же метражом и 8 земельных участков под Киевом. Кроме того, в декларации записаны 10 тысяч долларов на него и 5 тысяч долларов на его жену Екатерину.

Мария-Барбара успела поделиться трогательными снимками со своей свадьбы в Инстаграм. Примечательно, что на табличке, встречающей гостей указано второе имя девушки. Кузьма Скрябин дал ей его в честь своей любимой актрисы Барбары Брыльски.

Комментирующие засыпали невесту поздравлениями:

"Щиро вітаю і тішусь за вас!👍👍. Миру, злагоди і позитиву молодій сім'ї😁😁"

"Щастячка Вам безмежного! Тато за Вас був би дуже радий (хоча він і так радіє згори)💐"

"Щастя кохання, тато на небесах радіє за тебе🔥🔥🔥"

Ранее мы сообщали, пару со знаменательным днем поздравил певец DZIDZIO, поделившись кадрами у себя в Инстаграм. Михаил Хома отметил, что Кузьма радуется на небесах за свою единственную дочь - Басю, как он ее ласково называл. Также певец призвал других присоединиться к поздравлениям.

Напомним, Притула рассказал, как на самом деле погиб Кузьма Скрябин и назвал имя виновного.

Также Politeka писала, что в Украине есть девушка с татуировкой Скрябина: фанатка ночует на месте гибели музыканта.