Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников кадрами, на которых она сверкнула похудевшей фигурой в пикантном наряде

Артистка решила в этот раз не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и озадачить сменой образа. Как известно, не так давно звезды украинской группы «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовяились к предстоящим концертам, сообщает Politeka.

Как известно, группа активно выступает, ездить по городам и дает множество выступлений. В этот раз звезда показала себя в естественном виде во время поездки в Турцию. Звезда позировала без макияжа и с распущенными волосами, спрятанными под спортивным костюмом.

«У правильного туриста должны быть, как у мухи, фасеточные глаза, чтобы все видеть и замечать! 👀🤣 🧡❤️💙#стамбул #trip #travel #travelblogger #travelling #путешествия», – пишет Вика под постом.

Поклонники тут же принялись отвечать на увиденную серию фото в Инстаграм:

«Первое фото шедевр ❤️», «Красотааааа😍😍😍😍😍😍», «Вика, вы мне так нравитесь! Живая, настоящая, красивая, без глупого пафоса. Очень классная!», «Первое фото невероятное, очень художественное», «😊👍🔥Огонь!!!..классная фотосессия..», «Вика, второе фото просто шедевр) Вы замечательная👍👍», «Хорошо, что Ваши глаза пленительны и подобны бездонному небу, а не фасеточные😂😍😊😎» ,»Очень красивая, стильная,милая, задумчивая, гламурная, модная, обврожительная!💕💕💕❤️❤️❤️🍒🍒🍒🍓🍓🍓».

Ранее мы писали, что группа приступила к масштабному туру, но при этом старается не забывать о спорте и правильном питании. Похоже, это действительно так, ведь Виктория продемонстрировала удивительно стройное тело рядом с известной артисткой - Ириной Билык.

Дело в том, что Ирина предоставила группе «НеАнгелов» свою песню, чем не мало удивила социальные сети. К слову, вид артистки не менее озадачил поклонников:

«Ирина Джексон 😬», «Поки не прочитала коменти, думала, що то Звєрєв.», «Капец. Едва узнала. Какой ужас😓😓😓 Она себя видит вообще???😱», «Ой, что с женщиной?», «Ирин Джексон😂😂😂😂😂», «Невдале фото для Білик!», «Вика,а ты что парик одеваеш на концертах», «Красота🔥🔥🔥💗💖💖».

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике

Также Politeka писала, солистка группы НеАнгелы Виктория появилась в очень откровенном образе.