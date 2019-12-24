Артисты рассказали, как они поступают во время боя курантов

Скоро пройдет Новый год, а значит не только простые украинцы, но и звезды уже приготовились к встрече праздника

Артисты рассказали, как проводят Новый год во время съемок шоу «Привіт, 20-ті!», которое пройдет на телеканале "Украина".

Так, певица Оля Полякова рассказала, что в новогоднюю ночь, пока бьют куранты, нужно загадать четкие желания. Артистка всегда набрасывает важное для себя в голове – чтобы ничего не забыть и за 12 секунд успевает произнести это все в мыслях.

Другая певица - Злата Огневич - тоже верит, что загадывать нужно во время боя курантов. Также однажды она писала желание на бумажке, сжигала ее, пепел бросала в бокал с шампанским и это все выпивала.

Музыкант Сергей Бабкин признался, что жена, Снежана, ввела в их семью традицию. Так, в 2010 году пара с детьми будет вместе праздновать 12-й раз Новый год и двенадцатый раз на маленькой бумажке они напишут 12 пожеланий.

Далее листики сворачиваются в трубочку, засовываются в новогодние шарики (каждый в свой).

В следующем году все члены семьи достают старые желания и читают. Таким образом, видно, что свершилось, а что - нет.

Певец DZIDZIO рекомендует загадывать желания, но очень внимательно и крайне осторожно. По словам артиста, сбывается все. А когда кто-то не знает, что загадать, то надо произнести - "веди меня".

"Веди меня, и поверьте, оно иногда заведет куда лучше, чем то, что вы сами себе пожелаете! Потому что порой мы себе желаем в маленьких рамках, а все может быть гораздо шире! Так что я желаю, чтобы у вас было всего много-много!", – посоветовал певец.

Напомним, Оля Полякова поразила своим эпатажным, но в то же самое время соблазнительным образом.

Полякова блистала в белом платье, украшенном блестящими камнями и стразами. Юбка наряда была прозрачной, поэтому с легкостью можно рассмотреть длинные ноги звезды.

Ранее сообщалось, что Злата Огневич выпустила откровенный клип на знаменитую украинскую песню.

Видеоработа стала своеобразной историей о жизни певицы и о тех запретах, которые накладываются на нас с детства и проявляют себя уже во взрослом возрасте.

Напомним, Злата Огневич сделала откровенное признание: «Проснулась с синяками и…».

Также сообщалось, что Полякова выгнулась и засветила свое главное достоинство в сеточке.

Еще Politeka писала, что жена Бабкина полностью разделась ради пикантного фото: "Лежали втроем..."