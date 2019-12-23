Певица Оля Полякова получила народную премию в номинации «Душа Х-фактора»

Наградой артистка похвасталась на своей странице в Instagram, пишет Politeka

«Очень приятно получить премию от @xfactorstb, особенно, если это Народная премия и особенно, что в номинации «Душа Х-Фактора»!, - подписала снимок Полякова.

Фанаты певицы пришли в восторг и принялись поздравлять свою любимицу.

«Олечка, дорогая!!! Поздравляю Вас!!! Вы душа не только Х-фактора, а Вы душа всех нас!!! ,❤️❤️❤️ Люблю Вас!!», «Я очень горжусь вами Оля Полякова вы заслужили это💕💖💖👑👍», «Поздравляю,Оля! Это очень приятно в предверии праздников», «Олечка Вы не только "Душа Х-Фактора" ,а и нашей страны в целом!!! 👍», «Олечка Вы лучшая певица в Украине, да что там в Украине в мире ❤️❤️❤», - пишут поклонники.

Ранее мы сообщали, что Полякова показала, чем занимается по ночам.

Полякова поделилась в своем микроблоге в Инстаграм видеонарезкой, в которой призналась, чем ей нравится заниматься ночами. В кадрах мы видим, как певица просыпается, идет на кухню в домашнем теплом халате и открывает холодильник. Оттуда звезда достает большую палку колбасы, которую "по приколу" будто бы полностью заглатывает. Нестандартный подход показать "ночной жор" собрал уйму комментариев и лайков.

"Девчонки и мальчики)! Снимайте смешные видео ночного жора 🍔 и выставляйте с хэштегами #НочнаяЖрица лучшие получат призы и билеты на концерт!", - подписала ролик Полякова.

Напомним, Полякова выгнулась и засветила свое главное достоинство в сеточке

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