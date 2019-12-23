24-летняя звезда "Женского квартала" Лера Товстолес обладает хорошим чувством юмора, предлагая поклонникам посмеяться вместе с ней над неудачным фото

Как передает Politeka.net, красавица поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм. Девушку засекли, когда она стояла на сцене с коллегой. На ней мини-платье черного цвета с блестками и изящные босоножки такого же цвета. Взору открывается прекрасный вид на стройные ножки звезды. Однако, на лице артистки, в отличие от ее коллеги, вовсе не лучезарная улыбка, а выражение усталости и недовольства. Лера решила все же выложить фото и посмеяться вместе со всеми над выражением ее лица.

"ПОКА ГОД СВИНЬИ 🐽 Или как бы ты подписал эту фотку ?)", - спросила Лера.

Комментирующие с бурной фантазией сразу же стали предлагать свои варианты развития событий.

"Ну маам, ну хватит меня снимать и про меня рассказывать своим подругам, что я непонятно где работаю."

«Ну, опять зовут на корпоратив. Надоело!»

2. «Хоть сегодня нас кормить будут?! А то кушать хочется жуть!»

3. «Вроде я не блондинка, но опять где-то трусики забыла. Вот, где сегодня, интересно?!» 🔥🔥🔥

"Настроение на новый год: Оля-ожидание, Лера-реальность 😂"

Ранее мы сообщали, Лера удивила публику представ в весьма пикантном облике. Девушка позирует в полоборота к объективу в облегающем платье с открытой спиной и без нижнего белья. Мимо таких соблазнительных изгибов вряди ли кто-то смог бы пройти. Фото собрало уйму комментариев и "сердечек" за считанные часы.

Также мы рассказывали, недавно Товстолес решила предстать в образе плохой девчонки. Она поделилась фото в Инстаграм, на котором предстала в светлом платье с воздушной юбкой и сапогах-ботфортах. Лера задрала юбку по самое не могу, гримасничала перед объективом и поднимала руки вверх сложив пальцы в "рокерский жест".

"Кайф, который испытываешь, зашнуровав сапожки до конца 🔥 Вы клёвая тут🌹", - комментирует один из ее поклонников в соцсети.

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