Вера Брежнева, которая уже долгое время живет в России, провела тайный концерт в Киеве

Популярная певица выступила на закрытой вечеринке в столичном концерт-холле Freedom Hall. Об этом стало известно после того, как ведущий Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник поделились снимками с мероприятия.

На фото Кристина Решетник позирует в обнимку с Брежневой, которая демонстрирует свой роскошный сценический наряд. Певица выступала в блестящем серебристом топе и длинной юбке из перьев с соблазнительным разрезом до середины бедра.

«Охххх…Прекрасная Вера. Певица-позитив и невероятная красавица», - подписала снимок Кристина.

В свою очередь, ее муж поделился аналогичной фотографией с подписью: «Пока я на сцене работаю, красавицы фотографируются».

Известно, что вместе с Брежневой на вечеринке выступили Оля Полякова и Макс Барских.

Ранее Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и резкой сменой имиджа.

В этот раз Вера показала себя в нежном образе – с легким макияжем на лице и с множеством украшений с камнями и жемчугом. Волосы звезды распущены, а сама она позирует лежа на полу во время специальной фотосессии.

«Судя по гороскопу на 2020 год Водолеи проведут его в роскошных бриллиантах!! Значит буду сиять - чего и вам желаю», – отметила Вера, написав ссылки на товары, которые рекламирует.

Как и ожидалось, пользователи сети решили оставить под постом множество слов в адрес звезды.

Также артистка поделилась в "сториз" Инстаграм кадрами семейной идиллии.

"Когда концерты каждый день в разных городах и вдруг выдается такое время с семьей… Бесценно", – подписала один из кадров певица.

10-летняя дочь Брежневой, Сара, прильнула к плечу матери. Тут же на снимке видно мужскую руку, лежащую прямо на груди артистки. По всей видимости, рука принадлежит ее супругу продюсеру Константину Меладзе.

Напомним, Брежнева устроила на полу пикантную фотосессию, сверкнув драгоценностями.

Как сообщала Politeka, помолодевшая Брежнева поразила внешним видом в белом наряде.

Также Politeka писала, что Брежнева устроила дикие танцы в ванной и крупно опозорилась.