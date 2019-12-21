Артистка показала, как дурачится на камеру в домашнем и легком виде

Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и резкой сменой имиджа

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, часто появляясь перед публикой без макияжа и каких-либо украшений, пишет Рoliteka.net.

В этот раз артистка показала, как дурачится на камеру в домашнем и легком виде – в светлой майке и джинсах, волосы завязаны в небрежный хвостик. Вера пела на камеру и позировала перед зеркалом.

«Состояние «декабрь» 🤪#Пойитанцуй 💃🏼 Когда каждый день концерты , ты в тонусе и не можешь вечером быстро успокоиться 🙈 то начинаешь вот такое вот 😂🤪. Но через 20 минут благополучно видела сны 💫 веселой субботы 🤗», – пишет Вера.

Поклонники не остались в стороне:

«Вера, ты сделал вчерашний вечер🔥. СПАСИБО. Ты такая настоящая 💋», «Полюбому накладку с 3мя камерами с али экспресс заказали 😁», «Как переживаете разлуку с мужем во время работы?)», «Вера поздравляю! В следующий раз запиши видео во время принятия душа. Подписчикам будет подарок на Новый Год! 🔥💯👌❤️», «И даже Вера танцует в ванной,идеальное место для танца😂», «Разрушила семью отца оставила без детей троих думает проживет в любви и счастье🤔», «Певичка среднего разлива!😊».

Также артистка поделилась в "сториз" Инстаграм кадрами семейной идиллии.

"Когда концерты каждый день в разных городах и вдруг выдается такое время с семьей… Бесценно", – подписала один из кадров певица.

10-летняя дочь Брежневой, Сара, прильнула к плечу матери. Тут же на снимке видно мужскую руку, лежащую прямо на груди артистки. По всей видимости, рука принадлежит ее супругу продюсеру Константину Меладзе. Несколько странный жест, учитывая, что совсем рядом находится его падчерица.

На другом кадре артистка похвасталась новогодней елочкой. Также здесь же видно убранство ее дома. Высокие потолки, лестница, мебель: все в нежно-кремовых и бежевых тонах.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением