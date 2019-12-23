Популярная украинская исполнительница Ани Лорак заставила побегать за собой и показала прелести в облегающем белье

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах Лорак идет вместе с компанией в ярком синем наряде. При этом ее грудь прикрывал облегающий топ. Как можно заметить, за ней бежит целая толпа людей, пытаясь взять комментарий. Сама девушка идет с улыбкой на лице.

Однако украинцы не смогли восхититься нарядом кумира, поскольку видео Ани Лорак опубликовала в Сторис.

Как сообщалось ранее, певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны.

В этот раз знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила «новое» лицо. Так, Каролина опубликовала фото, на котором позирует в обычной уличной одежде.

Так, певица позировала в утепленной дубленке, джинсах бойфрендах, массивных ботинках и шапке. В целом образ оказался совершенно непохож на тот, который демонстрирует Каролина в Инстаграм. Обычно звезда предпочитает блестящие наряды с огромными разрезами или же молодежный стиль, под стать образу своего молодого возлюбленного – Егора-Глеба.

Поклонники принялись сразу же комментировать новый пост в Инстаграме певицы:

«И вам хорошего дня ♥️😘», «Добротная !», «Взаимно❤️Отличного настроения!❤️😗», «Спасибо и Вам всего хорошего!😍», «Привет золушка», «Красоточка)», «О , вы до сих пор в Турции», «И тебе прекрасного настроения», «Прекрасного дня тебя 👍супер певица💖», «Каролина ,вы безупречная 😻», «Красотка !Взаимно 😘 море улыбок вам сегодня и радости❤️❤️❤️».

Напомним, Лорак озадачила исхудавшим видом в платье из блесток

А еще Politeka писала, что Лорак напугала кукольным лицом перед концертом, звезду не узнать

Также Politeka сообщала, что Лорак поразила изменениями во внешности