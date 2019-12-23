Экс-солистка ВИА Гра Альбина Джанабаева похвасталась эффектным нарядом и макияжем перед всеми

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.

«Собиралась на съемку Необыкновенного Новогоднего огонька, сделав акцент на губах. А какой мейк предпочитаете вы?», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Джанабаева позирует в «полной боевой готовности» в красивом голубом наряде, из-под которого выглядывает белая кофточка. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Какая шикарная», «вот это да! Прямо Мадонна», «очень красивая», «моя красавица», «Огонь», «Глаза просто прелесть», «боже какая красивая», - пишут они.

До этого мы писали, что Альбина Джанабаева с Валерием Меладзе сейчас, похоже, переживают творческий, как исполнители и личный, как пара – подъемы.

В последнее время пара записала совместный хит, часто выступает с его презентацией, показывается вместе на публике – такие позитивные настроения отражаются и на внешности артистки Джанабаевой и на ее сольном творчестве.

Так на новом опубликованном видео артистка на ярком фоне спецэффектов выступила в черном наряде с горизонтальной линией декольте. Визуально наряд походит на комбинезон с пышным акцентом на вороте. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру российской исполнительницы.

Альбина Джанабаева, как подобает артисту, старалась угодить публике – активно двигалась на сцене, улыбалась и т. д.

«Самое главное.......

что вы есть у меня! ❤❤❤», - подписала артистка кадры своего выступления в Санкт-Петербурге.

Поклонники нахваливают Джанабаеву, пишут о ее природной харизме, очаровании и красоте:

«Вы просто великолепны!!! ❤»

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением.