Экс-солистка ВИА Гра Альбина Джанабаева похвасталась эффектным нарядом и макияжем перед всеми

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.

«Собиралась на съемку Необыкновенного Новогоднего огонька, сделав акцент на губах. А какой мейк предпочитаете вы?», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Джанабаева позирует в «полной боевой готовности» в красивом голубом наряде, из-под которого выглядывает белая кофточка. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

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Собралась на съёмку Необыкновенного Новогоднего огонька, сделав акцент на губах, а какой мейк предпочитаете вы ??? ❤️❤️❤️

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«Какая шикарная», «вот это да! Прямо Мадонна», «очень красивая», «моя красавица», «Огонь», «Глаза просто прелесть», «боже какая красивая», - пишут они.

До этого мы писали, что Альбина Джанабаева с Валерием Меладзе сейчас, похоже, переживают творческий, как исполнители и личный, как пара – подъемы.

В последнее время пара записала совместный хит, часто выступает с его презентацией, показывается вместе на публике – такие позитивные настроения отражаются и на внешности артистки Джанабаевой и на ее сольном творчестве.

Так на новом опубликованном видео артистка на ярком фоне спецэффектов выступила в черном наряде с горизонтальной линией декольте. Визуально наряд походит на комбинезон с пышным акцентом на вороте. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру российской исполнительницы.

Альбина Джанабаева, как подобает артисту, старалась угодить публике – активно двигалась на сцене, улыбалась и т. д.

«Самое главное.......
что вы есть у меня! ❤❤❤», - подписала артистка кадры своего выступления в Санкт-Петербурге.

Поклонники нахваливают Джанабаеву, пишут о ее природной харизме, очаровании и красоте:

«Вы просто великолепны!!! ❤»

Remote file

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением.