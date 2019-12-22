Экс-солистка ВИА Гра Альбина Джанабаева с Валерием Меладзе сейчас, похоже, переживают творческий, как исполнители и личный, как пара – подъемы
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram певицы.
В последнее время пара записала совместный хит, часто выступает с его презентацией, показывается вместе на публике – такие позитивные настроения отражаются и на внешности артистки Джанабаевой и на ее сольном творчестве.
Так на новом опубликованном видео артистка на ярком фоне спецэффектов выступила в черном наряде с горизонтальной линией декольте. Визуально наряд походит на комбинезон с пышным акцентом на вороте. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру российской исполнительницы.
Альбина Джанабаева, как подобает артисту, старалась угодить публике – активно двигалась на сцене, улыбалась и т. д.:
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«Самое главное.......
что вы есть у меня! ❤❤❤», - подписала артистка кадры своего выступления в Санкт-Петербурге.
Поклонники нахваливают Джанабаеву, пишут о ее природной харизме, очаровании и красоте:
«Вы просто великолепны!!! ❤»
«Огонь»
«невероятная»
Были и такие, которым творчество артистки не понравилось:
«Не пойму для кого она поёт)))»
«Так себе…»
«Почему у неё все песни - бестолковые ???»
Напомним, ранее артистка продемонстрировала свою подтянутую фигуру и подарила поклонникам практически новогоднее настроение.
Конечно же, без пикантных нюансов не обошлось. Так на новых фото женщина красовалась на съемках одного из новогодних шоу:
«Нет, не в тени, в сиянии ёлок, игрушек, съёмочных софитов!) наснимали красоты, - будем вас скоро радовать…», - подписала артистка снимок.
На съемках артистка была в черном стильном костюме под мужской крой и классической обуви на шпильке, наряд выгодно подчеркнул грудь артиски - последняя, немного "выглядывала" из V-образного декольте.
Поклонники засыпали экс-ВИА Гру множеством комплиментов:
«Милая Вы ❤!!!»
«Вау, красотка»
«Безумно красивый костюм и образ в целом!!)»
«Альбина, какой вы тонкий человек 🌹»
«... Мне уже снятся сны с Вами 😂😃»
«Огонь»
Ранее, артистка продемонстрировала свою любовь к извесному артисту на глазах у изумленной публики.
Супруги выступили на известном российском шоу Ивана Урганта и завели публику до непрерывных апплодисментов.
Так между мужчиной и женщиной ощущается и видна, что называется, искра - помимо прочего в выступлении, Валерий Меладзе схватил Альбину Джанабаеву за руку, а та хотела было прислониться к возлюбленному, но сдержалась и не сделала этот так ярко выраженно, как, вероятно, хотела.
На опубликованных кадрах артистка красуется в комбинезоне черного цвета со скромным, но декольте, Валерий - в костюме.
Во время выступления они они и это видно - очень старались понравиться публике, и, вероятно желали продемострировать с помощью своего творчества всю глубину чувств друг к другу.
Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.
Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.
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