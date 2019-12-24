Известная актриса Татьяна Кравченко, которая родилась в Донецке, а живет и строит карьеру в России, а также сыгравшая роль Валюхи в "Сватах", рассказала о работе артистов

Как передает Polliteka.net, на своей странице в Instagram Кравченко призналась, что слава действительно важна для актеров.

«Кино — интересный опыт, оно дает славу, а она необходима актеру. Не верю, когда говорят: мы занимаемся искусством, и узнаваемость нам не нужна, ничего подобного. Правда, желание прославиться подстегивает по молодости, сейчас это меня не волнует, хотя приятно, когда узнают», - заявила она.

При этом актриса отметила, что даже важнее съемок в кино считает работу в театре.

«Но важнее, конечно, театр. Зрители всегда задают вопрос: «Как можно одно и то же играть по многу раз?» Но не бывает двух похожих спектаклей. Жизнь на сцене удивительна и открыта. Кино в силах выгодно преподнести даже бездарного актера — помогут оператор и монтаж», - поделилась откровениями актриса.

Напомним, ранее Кравченко призналась, что никогда не ставила перед собой сверхзадач. Ведь это очень опасно, так как можно никогда не дойти до поставленной цели.

"Я никогда не ставила перед собой сверхзадач, никогда не видела себя Офелией. Понимаете, это очень опасная штука. Можно придумать ту или иную жизнь и просто не добраться до обозначенной высоты. Так бывает и с актерами, и со служащими банка, и с любыми людьми, которые потом считают, что жизнь не удалась, не сложилась", - написала Татьяна.

Валюха из "Сватов" добавляет, что у нее все хорошо. Ее везде любят и ждут, но артист должен быть готов и к тому, что его все забудут. Для Кравченко важно здоровье, счастье дочери и мир.

"А у меня все хорошо. Живу, работаю, езжу с гастролями. Вижу, что люди меня ждут и любят.

Артист должен быть готов как к популярности, так и к безвестности. Но тем, кто испытал вкус славы в молодости, бывает нелегко пережить спад карьеры. Для меня, как для зрелого человека, важны совсем другие вещи: здоровье, счастье единственной дочери, мир и покой в душе.", - заключила знаменитость.

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