Мы на работу , как на праздник 🥳 Мои любимые, ох будет вам, что посмотреть в новогодние каникулы🎄 Я два дня летала по ночам на Гастроли, почти не спала и если честно сильно устала. С самолета я сразу поехала на репетицию в Крокус, но как только я надела концертное платье, увидела своих коллег, усталость прям рукой сняло и мы с @stas_kostyushkin_official так вчера зажгли на сцене 🔥 Мне очень посчастливилось, я из тех, кто любит свою работу и усталость мне нипочём 🙏🏼 А когда рядом со мной вы , я чувствую вашу поддержку и стараюсь ещё больше , люблю вас мои ❤️ Как вы думаете где же медведи?👇🏼 самый прикольный ответ , выставлю у себя в сторис😉 #скороновыйгод #анясеменович #красиваядевушка #люблюсвоюработу