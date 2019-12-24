Российская певица Анна Семенович, которая на днях собирается развлекать боевиков в оккупированном Луганске, показала кадры, сделанные на репетиции

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости  (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео Семенович в красном платье с глубоким декольте, пританцовывая идет по коридору и трусит своим пышным бюстом. На ролике также замечен российский певец Стас Костюшкин, который по всей видимости, будет выступать с артисткой.

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" Мы на работу , как на праздник 🥳 Я два дня летала по ночам на гастроли, почти не спала и если честно сильно устала. С самолета я сразу поехала на репетицию в Крокус, но как только я надела концертное платье, увидела своих коллег, усталость прям рукой снял", - поделилась своими мыслями Семенович.

Ранее мы писали, что Анна Семенович, наплевав на украинские законы решила выступить в оккупированном Луганске. Фотографией афиши поделился блогер Фашик Донецкий в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что выступление из российских звезд, в том числе и Семенович  пройдет 27 декабря в Луганске во Дворце культуры имени Ленина.

Также мы сообщали, что Анна Семенович поделилась в сети фото, на котором она предстала в разноцветной шубке с котятами и голыми ногами. 

Экстраординарные перчатки и необычный головной убор дополнили пикантный образ. Аня сидит на высоком табурете, подняв обе руки вверх, ее взгляд опущен вниз, а на лице счастливая улыбка. В целом, получилось кокетливое и легкое фото.

На другом кадре Семенович позирует в прозрачном белом платье, которое эффектно подчеркивает идеальную грудь.

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Мы на работу , как на праздник 🥳 Мои любимые, ох будет вам, что посмотреть в новогодние каникулы🎄 Я два дня летала по ночам на Гастроли, почти не спала и если честно сильно устала. С самолета я сразу поехала на репетицию в Крокус, но как только я надела концертное платье, увидела своих коллег, усталость прям рукой сняло и мы с @stas_kostyushkin_official так вчера зажгли на сцене 🔥 Мне очень посчастливилось, я из тех, кто любит свою работу и усталость мне нипочём 🙏🏼 А когда рядом со мной вы , я чувствую вашу поддержку и стараюсь ещё больше , люблю вас мои ❤️ Как вы думаете где же медведи?👇🏼 самый прикольный ответ , выставлю у себя в сторис😉 #скороновыйгод #анясеменович #красиваядевушка #люблюсвоюработу

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Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!"

Как сообщала Politeka, Анна Семенович попала в больницу и напугала посланием.