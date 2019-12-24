Российская певица Анна Семенович, которая на днях собирается развлекать боевиков в оккупированном Луганске, показала кадры, сделанные на репетиции
Об этом пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На видео Семенович в красном платье с глубоким декольте, пританцовывая идет по коридору и трусит своим пышным бюстом. На ролике также замечен российский певец Стас Костюшкин, который по всей видимости, будет выступать с артисткой.
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" Мы на работу , как на праздник 🥳 Я два дня летала по ночам на гастроли, почти не спала и если честно сильно устала. С самолета я сразу поехала на репетицию в Крокус, но как только я надела концертное платье, увидела своих коллег, усталость прям рукой снял", - поделилась своими мыслями Семенович.
Ранее мы писали, что Анна Семенович, наплевав на украинские законы решила выступить в оккупированном Луганске. Фотографией афиши поделился блогер Фашик Донецкий в своем микроблоге в Twitter.
Он отметил, что выступление из российских звезд, в том числе и Семенович пройдет 27 декабря в Луганске во Дворце культуры имени Ленина.
Также мы сообщали, что Анна Семенович поделилась в сети фото, на котором она предстала в разноцветной шубке с котятами и голыми ногами.
Экстраординарные перчатки и необычный головной убор дополнили пикантный образ. Аня сидит на высоком табурете, подняв обе руки вверх, ее взгляд опущен вниз, а на лице счастливая улыбка. В целом, получилось кокетливое и легкое фото.
На другом кадре Семенович позирует в прозрачном белом платье, которое эффектно подчеркивает идеальную грудь.
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