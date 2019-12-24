Російська співачка Анна Семенович, яка днями збирається розважати бойовиків в окупованому Луганську, показала кадри, зроблені на репетиції

Про це пише Politeka з посиланням на Instagram знаменитості (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

На відео Семенович в червоному платті з глибоким декольте, пританцьовуючи йде по коридору і трусить своїм пишним бюстом. На ролику також помічений російський співак Стас Костюшкін, який по всій видимості, буде виступати з артисткою.

" Ми на роботу , як на свято 🥳 Я два дні літала по ночах на гастролі, майже не спала і якщо чесно сильно втомилася. З літака я відразу поїхала на репетицію в Крокус, але як тільки я одягла концертне плаття, побачила своїх колег, втома прям рукою зняв", - поділилася своїми думками Семенович.

Раніше ми писали, що Анна Семенович, наплювавши на українські закони вирішила виступити в окупованому Луганську. Фотографією афіші поділився блогер Фашик Донецький у своєму мікроблозі в Twitter.

Він зазначив, що виступ з російських зірок, в тому числі і Семенович відбудеться 27 грудня у Луганську у Палаці культури імені Леніна.

Також ми повідомляли, що Анна Семенович поділилася в мережі фото, на якому вона постала в різнобарвною шубці з кошенятами і голими ногами.

Екстраординарні рукавички і незвичайний головний убір доповнили пікантний спосіб. Аня сидить на високому табуреті, піднявши обидві руки вгору, її погляд опущений вниз, а на обличчі щаслива усмішка. В цілому, вийшло кокетлива і легке фото.

На іншому кадрі Семенович позує в прозорому білому платті, яке ефектно підкреслює ідеальну груди.

Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"

Як повідомляла Politeka, Анна Семенович потрапила в лікарню і налякала посланням.