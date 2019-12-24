Главный герой клипа Freestyler доволен своей судьбой и профессией, которая не понравилась бы даже обычному человеку.

Как стало известно, Марло Снеллман, главный персонаж самого популярного клипа культовой группы Bomfunk MC’s Freestyler, спустя двадцать лет после съемок избрал гастрономическую карьеру.

Издание выяснило, что сегодня Снеллману уже минуло 35 лет, в то время как на момент съемок клипа ему было 15. Bomfunk MC’s взяла на съемки клипа привлекательного подростка, получив рекомендации от его матери, некогда известной манекенщицы. За годы, проведенные в далеком от шоу-бизнеса мире, Марло сильно изменился. В нем уже почти невозможно узнать мальчишку с дредами, поразившего миллионы поклонниц группы.

Мужчина давно уехал во Францию. Сегодня он работает в Париже обычным поваром. Он живет спокойной, размеренной жизнью среднестатистического жителя европейских стран. В то время как его герой в клипе Freestyler при помощи своего музыкального плеера изменял окружающий мир, управлял временем и даже влиял на окружающих людей. Знаменитый клип Bomfunk MC’s был выложен в «Ютьюбе» лишь в 2011 году. Данные счетчика на странице клипа показывают, что за 8 лет видео набрало более 170 миллионов просмотров.

При этом поклонники клипа признаются, что шокированы внешностью Марло: «Куда делся милый мальчик с отличными волосами? Превратился в деда, тв*ю мать, а красивый был», «Насколько знаю, этот чувак просто в клипе снимался, в группе не состоял. А теперь вон какой Миша Боярский вырос»

Как известно, время не щадит никого, Politeka писала о том, как изменились до неузнаваемости главные герои знаменитого на весь мир американского молодежного сериала «Беверли-Хиллз». Со многими из них, после пика популярности в середине 90х, судьба обошлась очень круто. Так, 4 марта этого года ушел из жизни красавчик Дилан МакКей - актер Люк Перри, ему было только 52 года. Смерть наступила от осложнений после инсульта.

Жизнь экзотической Донны Мартин, а в реально жизни - дочери продюсера сериала Аарона Спеллинга Тори Спеллинг пошла наперекосяк после внезапной смерти отца в 2006 году. В результате многочисленных скандалов, связанных с разделом отцовского имущества, Тори из полумиллиарда наследства получила только 0,8 миллиона долларов.

Карьера Джейсона Пристли, сыгравшего в фильме Брендона Уолша, после завершения участия в этом проекте не удалась, возможно, из-за тяжелого характера. А Дженни Гарт, в сериале - Келли Тейлор, наоборот имела очень удачные работы, сыграв более тридцати персонажей и даже сняв собственное шоу.

Сильнее всего «Берерли-Хиллз» сказался на судьбе Брайана Остина Грина (Дэвида Сильвера), который, по примеру своего персонажа, сам стал диджеем и даже выпустил альбом «One Stop Carnival» в стиле хип-хоп. Шеннен Доэрти (в сериале - Бренда Уолш) пристрастилась к алкоголю, участвовала в нескольких проектах и пережила рак молочной железы, который ей удалось побороть.

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