29-летняя украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, которая состоит в романтических отношениях с бывшим вице-премьер-министром Павлом Розенко, ошеломила пикантным фото
Как передает Politeka.net, звезда в своем микроблоге в Инстаграм поделилась снимком, на котором предстала в рубашке тигровой расцветки коричневых оттенков. Рыжеволосая бестия, как всегда, широко улыбается и дерзко смотрит прямо в кадр.
"Говорят, нужно перед НГ подводить итоги года💁♀️🎉
___________________________ (вроде ровно?🥳) Ну, какая зима - такие и итоги😁😁😁", - подписала снимок Елена-Кристина.
Судя по всему, ведущая не совсем довольна уходящим годом - наверно, в ее "сплошной черной линии" проявилось отсутствие ярких событий за 2019 год.
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Ранее мы сообщали, Лебедь похвасталась милым сником со своей собачкой. Она вышла с питомцем на прогулку и не удержалась, чтобы не сфотографировать любимицу. Фото растрогало сеть, а подпись к нему намекнула на то, кто является главным в их семье с Розенко. Очевидно, что не люди, а четырехлапая "генеральша", как назвала свою собачку Елена-Кристина.
"Когда в душе ты - минимум генеральша, но для всех ты просто «Сарделька»😂😂😂 С генеральским понедельником, друзья🥳🥳🥳😁", - подписала девушка кадр.
Комментирующие оставили уйму положительных откликов:
"Милый песик😍🐶 Хорошего начала рабочей недели!😊"
"Какой собакеен😂❤️❤️🌸"
"Классные 😘😘😘 "
Также мы ранее писали, телеведущая позабавила сеть снимком, сделанным с помощью специального приложения на телефоне. Так, к ее лицу "пририсованы" косички и очки. Так как все привыкли к короткой стрижке Лебедь, то весьма необычно было ее видеть с тоненькими косичками.
«Сдам в аренду две бельевые верёвки ✌️ Тока чур ковры не сушить - бомбоны помнёте 🙉😁😁😁», – сама Лебедь посмеялась на этим оригинальным фото.
Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».
Как сообщала Politeka, Лебедь ошарашила интимным фото с Розенко: «прямо посреди улицы…».