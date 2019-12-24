29-летняя украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, которая состоит в романтических отношениях с бывшим вице-премьер-министром Павлом Розенко, ошеломила пикантным фото

Как передает Politeka.net, звезда в своем микроблоге в Инстаграм поделилась снимком, на котором предстала в рубашке тигровой расцветки коричневых оттенков. Рыжеволосая бестия, как всегда, широко улыбается и дерзко смотрит прямо в кадр.

"Говорят, нужно перед НГ подводить итоги года💁‍♀️🎉

___________________________ (вроде ровно?🥳) Ну, какая зима - такие и итоги😁😁😁", - подписала снимок Елена-Кристина.

Судя по всему, ведущая не совсем довольна уходящим годом - наверно, в ее "сплошной черной линии" проявилось отсутствие ярких событий за 2019 год.

Ранее мы сообщали, Лебедь похвасталась милым сником со своей собачкой. Она вышла с питомцем на прогулку и не удержалась, чтобы не сфотографировать любимицу. Фото растрогало сеть, а подпись к нему намекнула на то, кто является главным в их семье с Розенко. Очевидно, что не люди, а четырехлапая "генеральша", как назвала свою собачку Елена-Кристина.

"Когда в душе ты - минимум генеральша, но для всех ты просто «Сарделька»😂😂😂 С генеральским понедельником, друзья🥳🥳🥳😁", - подписала девушка кадр.

Комментирующие оставили уйму положительных откликов:

"Милый песик😍🐶 Хорошего начала рабочей недели!😊"

"Какой собакеен😂❤️❤️🌸"

"Классные 😘😘😘 "

Также мы ранее писали, телеведущая позабавила сеть снимком, сделанным с помощью специального приложения на телефоне. Так, к ее лицу "пририсованы" косички и очки. Так как все привыкли к короткой стрижке Лебедь, то весьма необычно было ее видеть с тоненькими косичками.

«Сдам в аренду две бельевые верёвки ✌️ Тока чур ковры не сушить - бомбоны помнёте 🙉😁😁😁», – сама Лебедь посмеялась на этим оригинальным фото.

Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».

Как сообщала Politeka, Лебедь ошарашила интимным фото с Розенко: «прямо посреди улицы…».