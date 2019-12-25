Украинская певица Ольга Цибульская буквально заворожила ярким образом в стиле 1920-х годов

Звезда предстала в легком, струящемся платье с глубоким декольте, пишет Рoliteka.net. Голову артистки украшал черный ободок. Сережки дополняли образ красавицы. Макияж с акцентом на глаза притянул взгляд.

Певица продемонстрировала ножки в светлых туфлях-лодочках.

В посте Оля поинтересовалась у подписчиков, хотели бы они жить в 1920-х годах.

"Даже если бы меня посадили в машину времени и отправили, куда угодно - я бы посмотрела одним глазом и вернулась сюда, к тебе🔥", - написала Цибульская.

За 15 часов пост звезды собрал почти 24 тысячи лайков и много комментариев.

"Прекрасно выглядишь, Оленька😍😍😍", "Сама элегантность", "Одна из любимых певиц ❤️❤️. Люблю Вас слушать. Очень похудели, сразу даже не узнала. Старше стали выглядеть", "Оля, расскажите секрет ваших - 11", "Очень красивая 😍😍 нет !!! Шикарная ❤😘", "В 1930 хотел бы оказаться очень нравятся женщины в наряженные тех лет, а вы кстати очень классно выглядите просто невозможно глаза оторвать от вас", "Этот макияж прибавляет возраст и вы что похудели сильно, вам очень идут аппетитные формы 👍", "My sexy woman❤❤❤", "Оля, вы так похудели🔥", "Оля, Вы ещё похудели:)", "Вы такая стройная, очень похудели 🔥🔥🔥😍😍😍👏👏", "Вас и не узнать, очень хорошая 😍😻💖", "Ты просто-вау👍😘💋", - написали пользователи сети.

Напомним, Цибульская по случаю дня рождения ударилась в воспоминания.

Артистка поделилась с поклонниками архивным черно-белым фото.

На фото Оле – не более трех лет. Она сидит, подняв руки вверх. «Мне сегодня 34! Мама говорит, что 3+4 будет 7, а папа говорит: «Слушай маму»», – шутливо подписала кадр артистка.

Ранее сообщалось, что Оля Цибульская призналась, как ей удалось похудеть на 10 килограмм.

В своей публикации в Инстаграм девушка поделилась с подписчиками, что проснувшись однажды, не захотела смотреть на себя в зеркало, а, увидев себя по телевизору, хотела плюнуть в экран.

Девушка обратилась к специаслитам и теперь никогда не ест и не пьет после семи.

Напомним, что Оля Цибульская рассказала о страшном предательстве в своей жизни: «Я была не готова».

Как сообщала Politeka, «Секс был»: Цибульская сделала признание о DZIDZIO.

Напомним также, что Цибульская показала, как выглядела в детстве: "мимиметр зашкаливает"