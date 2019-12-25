Звезды нередко прибегают к услугам пластических хирургов, чтобы сделать свой образ более идеальным
Знаменитости меняют в себе многое, но хочется выделить тех, кто сделал операции на носах.
Первой в списке оказалась российская певица Кристина Орбакайте, пишет
Роскошная красотка, актриса Анджелина Джоли также решилась на ринопластику. Звезда сузила себе перегородку:
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Российская светская львица Виктория Боня также поработала над своим органом:
Певица Наталья Подольская сделала две ринопластики подряд:
Артистка Кети Топурия рассказала, что сделала ринопластику по медицинским показаниям.
Модель Виктория Лопырева тоже прибегла к услугам специалистов:
Меган Фокс после ринопластики:
Дизайнер Виктория Бэкхем:
Напомним, Кристина Орбакайте объявила в соцсети, что зрители увидят и услышат в первую ночь грядущего года премьеру – трек "Она". Артистка показала публике, в каком необычном образе предстала на ТВ.
Кристина Орбакайте выбрала для "Новогодней ночи" юбку миди с блестящей бахромой, черную водолазку, поверх которой накинула "мохнатый" полушубок неонового цвета с белыми вставками. Дерзким и сексуальным сделали образ сапоги-чулки, которые подчеркнули стройные ноги звезды.
Ранее сообщалось, что голливудская актриса, Анджелина Джоли, прогулялась с детьми по магазинам.
Звезду вместе с дочерьми, Захарой и Шайло, заметили в Лос-Анджелесе 22 декабря.
Для своего выхода знаменитость выбрала белую рубашку, юбку-карандаш, черное пальто и светлые туфли-лодочки. Завершали образ Джоли очки и часы.
Напомним также, что звездная пара Дэвид и Виктория Бэкхем крестили своих младших детей.
Первые снимки роскошного крещения выложила на своей странице в Инстаграм Виктория Бэкхем.
Отмечается, что важное событие состоялось в Великобритании, неподалеку от их родового имения в городе Котсуолд.
Крестными родителями 14-летнего Круза и 8-летней Харпер стали актриса Ева Лонгория и певец Марк Энтони.
Напомним, Орбакайте поразила мохнатым нарядом: «вызывающе и странно»
Как сообщала Politeka, Джоли поразила интимным признанием о жизни с Питтом и не только: "Мое тело много пережило".
Также Politeka писала, что на свадьбе принца Гарри жена Бекхэма нарушила важную традицию: очевидцы возмущены.