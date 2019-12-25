Детей российских артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина родила суррогатная мать

Об этом факте известно давно, но недавно счастливый отец в интервью на Youtube-канале "А поговорить?" рассказал детали выбора женщины для столь отвественного дела, пишет Politeka.net.

Стоит отметить, что некоторые восприняли в штыки новость о суррогатном материнстве, однако Галкин не видит в этом ничего плохого.

По словам артиста, он с женой не был знаком с женщиной лично. Она также не знала для, кого рожает, ведь все было в условиях полной анонимности.

Как отметил муж Пугачевой, суррогатная мать была очень ответственной и им с супругой повезло.

Выбирать суррогатную мать помогли специалисты. Звезді активно изучили анкеты, посмотрели видео с женщинами.

"Она тебя не видит, но знает, что разговор с ней записывается на видео. А ты ее смотришь, знаешь ее биографию, в каких условиях живет. В этом нет никакой неправды или скрытого чего-то", - рассказал Галкин.

Человек открыто рассказывает о себе и дает точную информацию.

На вопрос, в какой момент у Максима родились отцовские чувства, юморист ответил - такие чувства возникают, когда человек взрослый. По мнению артиста, 20-25 лет - это слишком рано для отцовства.

"У меня появились дети в 37 лет, это самое оно. Я сразу моментально сошел с ума по этим детям. Не связано никак ходит рядом беременная или нет. Это только осознанное чувство», - рассказал Галкин.

Ранее мы писали, что Максим Галкин высказался о президенте России Владимире Путине.

"Я думаю, что "царь батюшка" знает все, что происходит в нашей стране. И если его что-то устраивает значит это его взгляд на эти вещи. Переучить взрослого человека, который столько лет возглавляет страну невозможно", - сообщил артист.

Напомним, известная украинская певица Светлана Лобода появилась в компании Максима Галкина на одной из передач по российскому телевидению.

На первом фото Светлана облокотилась на плечо Максима. Лобода выбрала для вечера золотистую блузку, а также кожаные штаны. На программе также присутствовал Филипп Киркоров, Артур Пирожков и другие звезды российской эстрады.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.

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