Актриса и режиссер Галина Волчек, которая оказалась в коме из-за воспаления легких, является очень близким человеком для Аллы Пугачевой и ее детей

Примадонна давно дружит с актрисой.

При этом Галина Волчек обожает Лизу и Гарри – двойняшек Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Певица на своей странице в Instagram не раз выкладывала совместные фото малышей и Галины Борисовны.

"С любимой бабушкой Галей", - подписала она кадры.

Кроме того, недавно в Сети появился ролик, на котором Лиза спрашивает, болит ли ножка у актрисы, которая уже давно прикована к креслу-коляске. Волчек подтверждает, что болит.

В свою очередь, сын Пугачевой и Галкина Гарри замечает, что нельзя курить. Галина Волчек отвечает: "Ты сказал, что нельзя, мы и не курим".

Напомним также, два года назад Галина Волчек как и Алла Пугачева проводила лето в Латвии. Тогда во время трогательного прощания детей детей Пугачевой с актрисой. Они нежно поцеловали Волчек в щеку и долго махали ей рукой на прощание.

Действительно, Лиза и Гарри называют Волчек "Бабушка Галя". Их родной бабушки Зинаида Архиповны Одеговой на свете нет уже 33 года.

Интересно, навестят ли малыши Галину Борисовну в больнице, где она находится сегодня. Все надеются, что приедет и Алла Борисовна – она всегда очень участлива и помогает друзьям всем, чем может.

Напомним, народную артистку СССР госпитализировали вечером 23 декабря в Москве. Когда приехала скорая, она была уже не в сознании. После госпитализации артистку ввели в медикаментозную кому.

Галина Волчек перестала дышать самостоятельно из-за осложнений двусторонней пневмонии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Артистка находится в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, предсмертное фото популярной актрисы облетело сеть: "Ее любили многие...", пугающий кадр.

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