Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото в Инстаграм, на котором запечатлена с двумя мужчинами

Артистка позировала у стены с картинами в светлых брюках, футболке и в, уже ставших привычными, унтах, пишет Рoliteka.net. Макияж артистки - яркий, с акцентом на глаза с пышными ресницами. Анастасия держала букет роз и улыбалась.

По бокам от звезды стояли двое мужчин в костюмах.

Как оказалась, Анастасия провела благотворительный спектакль "Балерина в зазеркалье цирка" в Истре. Об этом звезда сообщила в посте.

Кроме указанного фото Волочкова разместила снимки с детьми, которые одеты в балетные костюмы.

"Очень приятны были белые розы по случаю моего благотворительного спектакля "Балерина в зазеркалье цирка" в Истре...🙏 Так отрадно, что этот наш общий социальный проект объединил ещё и губернаторскую программу "Активное долголетие".🙏 ", - написала Анастасия.

За 12 часов пост Волочковой собрал более 4500 лайков и много комментариев.

" 🤦‍♂️ НАСТЯ СНИМИ УНТЫ!", "Почему то Настя зеленые розы все время называет белыми😕", "Не забудь взять с собой на острова эти волосатые чудовища! С мини бикини и в шпагате они будут особенно удачно смотреться! Давай Настюха, мы ждем😎👏", "Что так мало роз?", "👏🏻Талантливая, красивая, известная, успешная, Анастасия❤️", "В Ступино детский отчетный концерт, в Истре социальный проект для пенсионеров, стесняюсь спросить, что в Зеленограде?🤔 может быть поклонницы пояснят при чем здесь прима, кроме освоения бюджета в конце года?", "Молодец Анастасия ! Всем долгожителям пример!", "Отличный взгляд Управленцев г.Истры..в программе и долголетие и юность..", "Очень красивая женщина! !! И успешная! Добра и любви Вам!", "Ну правда, снимите унты,!", "А какое отношение Вы имеете к активному долголетию??.. Времечко пришло?.. Или нюх на деньги никогда на подводил?..🧐🧐", "Бабуля в очках повыше Анастасии", "Настя уже в программе Активное долголетие! 🤣🤣🤣", "Какая молодец! Все время в движении,работе,проектах!", - написали пользователи сети.

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