Мисс Украина-2019 Маргарита Паша после возвращения из Лондона, где она принимала участие в конкурсе "Мисс Мира 2019", решила ответить на вопросы поклонников

Как сообщает Politeka.net, после конкурса красоты девушка стала больше выкладывать снимков на своей личной странице в Instagram. А совсем недавно она решились пообщаться со своими поклонниками и начала отвечать на их вопросы в блоге.

Девушка решила рассекретить личные секреты красоты и назвала идеального мужчину, который мог бы завоевать сердце красавицы.

Маргарита активно занимается спортом, заботится о своем здоровье и внешнем виде, а также придерживается сбалансированного питания, ведет здоровый образ жизни и не имеет вредных привычек. Но в то же самое время украинская красавица призывает поклонников любить себя и свое тело.

Девушка считает, что скромность - это просто замечательно, но даже ее лучше иметь в меру. Ведь скромность может перерости в комплексы, а от этого никому лучше не станет.

"Скромность украшает девушку (но во всему нужно соблюдать меру, даже в скромности). Если у вас есть комплексы, то от них нужно избавляться. Когда "зрелая женщина" знает, чего она хочет, она смело говорит об этом. В ее поведении чувствуется уверенность и раскованность", - ответила модель на вопрос подписчицы о том: "Как не быть скромной".

Одна из подписчиц красавицы спросила, какими качествами должен обладать идеальный мужчина способный завоевать сердце красавицы. Девушка не оставила этот вопрос без внимания и назвала основные качества потенциального жениха.

"Честный, целеустремленный, благородный, заботливый, внимательный".

Также ранее сообщалось, что известная украинская модель Леонила Гузь, которая в прошлом году завоевала титул Мисс Украина, похвасталась идеальным телом

На фото модель позирует на ступеньках. Она стала боком и облокотилась на стену. При этом Леонила надела только футболку и чулки. Футболка почти ничего не прикрыла и Гузь продемонстрировала свою пятую точку во всей красе.

Напомним, раздетая Мисс Украина показала роскошные формы во всей красе

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