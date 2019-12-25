Певица Оля Полякова поделилась пикантными кадрами в соцсети, оригинально поздравив украинцев с Католическим Рождеством

Как передает Politeka.net, звезда выложила кадры в "сториз" в Инстаграм, воспользовавшись специальным приложением на телефоне, "дорисовавшим" к ее образу забавные детали. Так, артистка предстала в красном купальнике, декольте которого будоражит фантазию. Оля специально выбрала удачный ракурс для съемки - сверху - чтобы показать все, чем ее щедро наградила природа.

А приложение "дорисовало" ей красно-зеленую шапку эльфа с бубенчиком, а также увеличило глазки и первых два передних зуба. Вышло весьма оригинально, хотя, к сожалению, прокомментировать кадр поклонники Поляковой не смогут, так как в "сториз" нет такой возможности.

"Доброе утро! Моя новая песня", - говорит в кадре Оля, напевая эти слова и "пританцовывая" головой.

Ранее мы сообщали, Полякова рассказала о самом жарком выступлении на Новый год, который был в ее жизни. Оказалось, однажны на артистке в буквальном смысле вспыхнул костюм. По словам певицы, во время выступления ее вдруг начали бить и хлопать девочки из подтанцовки - она даже не поняла, что случилось, и стала давать им сдачу. Выяснилось, что сработал фейерверк, установленный в кокошнике звезды, от чего сначала загорелся этот головной убор, а затем и весь костюм. Оля призналась в том, что до сих пор остались шрамы. Однако, как ни странно сейчас она вспоминает эту историю с улыбкой.

Также мы рассказывали, Полякова поделилась самым странным Новым годом в своей жизни. Встретила она его в гримерке, в которой заперлась с костюмером. Артистка так заговорилась с сотрудницей, что они обе не заметили, как наступил новый год, пока к ним не постучались и не сообщили, что уже куранты пробили 15 минут назад. Кроме того, Полякова вспомнила, что как-то раз встречала Новый год в машине.

По словам артистки, ее домочадцы знают, что праздник в их доме не 31-1 числа, а тогда, когда она вернется с выступлений. По словам Оли, это может быть 2-е, или даже 10-е января. Семья ее понимает и не осуждает, подытожила певица.

Напомним, беременная Ольга Полякова не сдержалась из-за пола ребенка.