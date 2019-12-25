Король российской поп-музыки вышел в свет в компании детей, но это еще не все…

Филипп Киркоров порадовал поклонников «свежим» видом, а также показал своих повзрослевших детей

Вместе с тем, король российской эстрады дал массу поводов для «слухов» о своей личной жизни. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram певца.

Так на подборке новых опубликованных артистом фото, рядом с ним красуется эффектная блондинка, дети исполнителя и еще она уже немолодая дама. Также на некоторых фото дети запечатлены отдельно с коронами на голове, и сам Киркоров с популярной в РФ певицей Зарой.

Певец побывал на церемонии вручения наград самым модным и стильным. В этот раз для выхода в свет эпатажный артист выбрал куртку-накидку в белых перьях, брюки в цвет под черный пояс. Дети были в классике – Алла-Виктория в пышном платьице, а сын - в костюме с бабочкой.

Массу комментариев по поводу личной жизни артиста повлекли за собой фото, где рядом с ним и детьми на фото стоит статная молодая женщина в ярком наряде:

«Прекрасная пара»

«Вау»

«Дети очень похожи на Вас»

Но по всему видимому, красавица одна из организаторов проекта и мероприятия, которое посетил Кирокоров.

Напомним также, дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория отметила свой восьмой день рождения. Праздник состоялся в стиле любимой диснеевской истории девочки «Алладин». Мероприятие посетила и актриса Эвелина Бледанс с сыном Семеном:

«…опоздали… приехали через два часа после начала торжества». Но это пышный праздник не испортило, все веселились до упаду.

На праздник явилось множество звезд – Ани Лорак с дочерью Софией, Тимати с дочкой Алисой, Яна Рудковская с Сашей Плющенко, Сергей Лазарев с сыном Никитой, Андрей Малахов и многие другие. Но по словам Эвелины Бледанс, проигнорировала мероприятие сама примадонна российской и постсоветской эстрады Алла Пугачева, по слухам в СМИ, Киркоров очень ждал свою бывшую жену на празднике у дочери.

К слову, по тем же слухам в россСМИ, имя Алла-Виктория для дочурки артист выбрал не случайно, намекают журналисты на Пугачеву.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам: "прямо в машине...", пикантные кадры.

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