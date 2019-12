View this post on Instagram

Дорогой @fkirkorov , спасибо за приглашение в волшебную сказку «Аладин», в честь дня рождения принцессы @allavictoriyakirkorova! Ты лучший папа и джин для своих любименьких деток! Помимо короны, которая нужна каждой Принцессе, мы с Семочкой преподнесли живое карликовое дерево сосенку бонсай. Не смотря на то, что она малышка- ей 20лет! При правильном уходе, а он не сложен , возраст дерева может доходить до ста и более лет. При этом ценность дерева будет только расти. У ребёнка у которого есть своё маленькое дерево развивается особая чувствительность к природной гармонии, своё, особое ощущение красоты. Деревце децинфицирует воздух и даже может стать символом домашнего очага , знаменуя преемственность поколений. В невероятно красивом инстаграме @bonsay.ru есть подарок для каждого, даже самого искушенного именинника. #Бледанс #семенсемин #киркоров #деньрождения #АллаВиктория #дети #бонсай #сайт бонсай.рф #сосна #домашнийпитомец #мывсеразные #но #мывсевместе #вечность #гармония #япония #фото @photovideo.msk