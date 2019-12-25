Філіп Кіркоров порадував шанувальників «свіжим» виглядом, а також показав своїх подорослішалих дітей
Разом з тим, король російської естради дав масу приводів для «чуток» про своє особисте життя. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram співака.
Так на добірці нових опублікованих артистом фото, поруч з ним красується ефектна блондинка, діти виконавця і ще вона вже немолода дама. Також на деяких фото діти відображені окремо з коронами на голові, і сам Кіркоров з популярною в РФ співачкою Зарою.
Співак побував на церемонії вручення нагород для наймодніших і стильних. Цього разу для виходу в світ епатажний артист обрав куртку-накидку в білому пір'ї, штани в колір під чорний пояс. Діти були в класиці – Алла-Вікторія в пишній сукні, а син - в костюмі з метеликом.
Масу коментарів з приводу особистого життя артиста спричинили за собою фото, де поруч з ним і дітьми на фото стоїть струнка молода жінка в яскравому вбранні:
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«Прекрасна пара»
«Вау»
«Діти дуже схожі на Вас»
Але по всьому видимому, мабуть, красуня одна із організаторів проекту і заходу, який відвідав Кірокоров.
Нагадаємо також, дочка Філіпа Кіркорова Алла-Вікторія відзначила свій восьмий день народження. Свято відбулося в стилі улюбленої диснеївської історії дівчинки «Алладін». Захід відвідала і актриса Евеліна Бледанс з сином Семеном:
«…запізнилися… приїхали через дві години після початку торжества». Але це пишне свято не зіпсувало, всі веселилися.
На свято явилось безліч зірок – Ані Лорак з дочкою Софією, Тіматі з донькою Алісою, Яна Рудковська з Сашею Плющенко, Сергій Лазарєв з сином Микитою, Андрій Малахов і багато інших. Але за словами Евеліни Бледанс, проігнорувала захід сама примадонна російської та пострадянської естради Алла Пугачова, за чутками в ЗМІ, Кіркоров дуже чекав на свою колишню дружину на святі у дочки.
До речі, за тими ж чутками в росЗМІ, ім'я Алла-Вікторія для доньки артист обрав не випадково, натякають журналісти на Пугачову.
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