Філіп Кіркоров порадував шанувальників «свіжим» виглядом, а також показав своїх подорослішалих дітей

Разом з тим, король російської естради дав масу приводів для «чуток» про своє особисте життя. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram співака.

Так на добірці нових опублікованих артистом фото, поруч з ним красується ефектна блондинка, діти виконавця і ще вона вже немолода дама. Також на деяких фото діти відображені окремо з коронами на голові, і сам Кіркоров з популярною в РФ співачкою Зарою.

Співак побував на церемонії вручення нагород для наймодніших і стильних. Цього разу для виходу в світ епатажний артист обрав куртку-накидку в білому пір'ї, штани в колір під чорний пояс. Діти були в класиці – Алла-Вікторія в пишній сукні, а син   - в костюмі з метеликом.

Масу коментарів з приводу особистого життя артиста спричинили за собою фото, де поруч з ним і дітьми на фото стоїть струнка молода жінка в яскравому вбранні:

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Але по всьому видимому, мабуть, красуня одна із організаторів проекту і заходу, який відвідав Кірокоров.

Нагадаємо також, дочка Філіпа Кіркорова Алла-Вікторія відзначила свій восьмий день народження. Свято відбулося в стилі улюбленої диснеївської історії дівчинки «Алладін». Захід відвідала і актриса Евеліна Бледанс з сином Семеном:

«…запізнилися… приїхали через дві години після початку торжества». Але це пишне свято не зіпсувало, всі веселилися.

На свято явилось безліч зірок – Ані Лорак з дочкою Софією, Тіматі з донькою Алісою, Яна Рудковська з Сашею Плющенко, Сергій Лазарєв з сином Микитою, Андрій Малахов і багато інших. Але за словами Евеліни Бледанс, проігнорувала захід сама примадонна російської та пострадянської естради Алла Пугачова, за чутками в ЗМІ, Кіркоров дуже чекав на свою колишню дружину на святі у дочки.

До речі, за тими ж чутками в росЗМІ, ім'я Алла-Вікторія для доньки артист обрав не випадково, натякають журналісти на Пугачову.

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Дорогой @fkirkorov , спасибо за приглашение в волшебную сказку «Аладин», в честь дня рождения принцессы @allavictoriyakirkorova! Ты лучший папа и джин для своих любименьких деток! Помимо короны, которая нужна каждой Принцессе, мы с Семочкой преподнесли живое карликовое дерево сосенку бонсай. Не смотря на то, что она малышка- ей 20лет! При правильном уходе, а он не сложен , возраст дерева может доходить до ста и более лет. При этом ценность дерева будет только расти. У ребёнка у которого есть своё маленькое дерево развивается особая чувствительность к природной гармонии, своё, особое ощущение красоты. Деревце децинфицирует воздух и даже может стать символом домашнего очага , знаменуя преемственность поколений. В невероятно красивом инстаграме @bonsay.ru есть подарок для каждого, даже самого искушенного именинника. #Бледанс #семенсемин #киркоров #деньрождения #АллаВиктория #дети #бонсай #сайт бонсай.рф #сосна #домашнийпитомец #мывсеразные #но #мывсевместе #вечность #гармония #япония #фото @photovideo.msk

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