Российский артист, муж певицы Аллы Пугачевой, Максим Галкин, в своем большом интервью заговорил на важную тему

Шоумен ответил на сложные вопросы в интервю Ирины Шихман на Ютуб-канале "А поговорить?", пишет Рoliteka.net.

В частности, была затронута тема большой разницы в возрасте между Пугачевой и Галкиным. Известно, что до сих пор люди не верят в чистоту чувств артиста к примадонне.

Однако шоумен сообщил о большой искренности. К тому же, Максим всегда считал себя старше, чем есть на самом деле. Он мол был "пенсионером в душе", а его супруга наоборот - "такая легкая на подъем и молодая".

Однажды Алла задала вопрос Максиму: "Я могу с тобой спокойно стареть?", на что тот ответил утвердительно.

Стоит отметить, что Алле исполнилось 70 и возраст женщины учитывается. И все-таки пришлось откровенно поговорить о смерти.

По словам Максима, примадонна уделяет большое внимание детям и часто говорит: "Я хочу их успеть чему-то научить, что-то им дать".

Шоумен сообщил, что Алла - очень ответственная мать и такую редко найдешь.

Недавно шестилетние Лиза и Гарри задали матери неудобный вопрос о том, сколько дней они будут жить. Тогда девочка объяснила, что имела ввиду время в их замке в деревне Грязь.

Однако Максим и Алла не поверили девочке, и последняя ответила: "Я сказала, что не надо считать дни, надо просто жить. Им-то как раз долго жить. А если я начну свое считать, то это да, ой, неприятно".

Напомним, Максим Галкин рассказал о суррогатной матери его детей.

По словам артиста, он с женой не был знаком с женщиной лично. Она также не знала для, кого рожает, ведь все было в условиях полной анонимности.

Как отметил муж Пугачевой, суррогатная мать была очень ответственной и им с супругой повезло.

Ранее сообщалось, что Маским Галкин открыто рассказал все подробности о своей сексуальной ориентации.

Интеллигентный вид, вежливость, утонченность: все это, как предполагает Галкин, послужило тому, что слухи активно муссируются в сети.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.

Как сообщала Politeka, Галкин показал свое 15-метровое достоинство

Также Politeka писала, что Галкину готовят наказание в России из-за высказывания о Путине