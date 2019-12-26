Финалистка шоу "Танці з зірками", гимнастка Анна Ризатдинова показала в камеру свой подарок
Звезда опубликовала фото в Инстаграм, на котором демонстрирует фигуру, пишет Рoliteka.net.
Гимнастка позировала в черном мини-платье, которое подчеркнуло ее красивую фигуру. Волнистые локоны и неброский макияж дополнили образ красотки.
Находилась Анна в руках с подарком у новогодней елки.
"#різдвянаісторіязтіноюкароль 😇", - подписала пост Ризатдинова.
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За два часа пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.
"Невероятно обаятельная улыбка 😍", "Прекрасная 😍", "Какая же вы красавица, Анечка ❤️", "Очень красивая", "Поздравляю с Рождеством вас Аня 🙌","Ничего себе!" - написали пользователи сети.
Напомним, Анна Ризатдинова показала идеальную растяжку.
На фото в Сториз Анна предстала в белом платье для выступлений с пышным низом. При этом сверху оно покрыто золотыми кружевами. На втором снимке Ризатдинова выступает на сцене в наряде и делает воздушный шпагат.
Ранее сообщалось, что олимпийская призерка Анна Ризатдинова заверила поклонников, что слухи о пиаре за счет отношений с известным богачом полная чушь:
«На днях я узнала, что, оказывается, что многие думают, что я с Александром Онищенко. Даже не то, что многие, а вот всех окружил такой слух о том, что я с Александром, но просто на какой-то период времени, мы, скажем так, разошлись и специально все это разыграли, но все будет хорошо, через пару лет или неизвестно когда мы сойдемся и будем жить долго и счастливо», - сказала Анна Ризатдинова
Также, по словам звезды «Танців з зірками 2019», они с экс-нардепом расстались еще в начале этого года:
«Дважды в одну реку точно не входят», - считает звезда ТВ.
Напомним также - после того, как сам Кот признался, что отказался танцевать в паре на "Танцях з зірками" с Анной Ризатдиновой, он искренне удивился, что гимнастка дошла до финала. Его мнение, что спортсмены уходят где-то в середине проекта, Анна раскритиковала на своей странице в Instagram.
Напомним, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" раздвинула ноги в пикантной позе: "Даже Волочкова позавидует"
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