Бывшая солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева рассуждала о шансе на прощение

Звезда предстала в ярком блестящем платье с глубоким декольте, пишет Рoliteka.net. Украшали звезду изысканные серьги, а также укладка "волнами".

Легкий макияж и лучезарная улыбка позволили любоваться певицей.

"Смысл Нового года — получить еще один шанс, шанс простить. Сделать лучше, сделать больше, дать больше, сильнее любить и не волноваться о том, что было бы, а воспринимать жизнь такой, как она есть. ClaireMorgan", - написала Джанабаева.

За час пост собрал более 1500 лайков и много комментариев.

"Красота 😍 наша любимая счастья силы Духа", "Исключительная красота🌹", "Золотые слова. Успехов Вам в Новом году!", "Богиня красоты! 💋👍❤️😍🔥😚💘💖", "Будет то, что будет. Принимайте получающееся. Я.🦉📜🚀", "Шикарная🔥", "Зачем Вы сделали губы? У Вас все было прекрасно", "Альбиначка красотуля дай бог вам всех благ...", "Альбиночка, очень правильные слова!!! Но я думаю, что у Вас же и так всё хорошо!", "Правильные и такие нужные слова 💜", "А когда выйдет альбом? Новый год скоро!", "принцессса", "Красавица💕", "Прекрасная богиня", "Альбина ты просто космос 🚀 👌💕💕", - написали пользователи сети.

Напомним, на днях Джанабаева позировала в «полной боевой готовности» в красивом голубом наряде, из-под которого выглядывает белая кофточка.

«Собиралась на съемку Необыкновенного Новогоднего огонька, сделав акцент на губах. А какой мейк предпочитаете вы?», - написала она.

Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

Ранее сообщалось, что Джанабаева с Валерием Меладзе сейчас, похоже, переживают творческий, как исполнители и личный, как пара – подъемы.

В последнее время пара записала совместный хит, часто выступает с его презентацией, показывается вместе на публике – такие позитивные настроения отражаются и на внешности артистки Джанабаевой и на ее сольном творчестве.

Так, на новом опубликованном видео звезда на ярком фоне спецэффектов выступила в черном наряде с горизонтальной линией декольте, который выгодно подчеркнул стройную фигуру певицы.

Напомним, Джанабаева сверкнула упругой грудью и поцеловала Меладзе на глазах у всех: пикантные кадры

Как сообщала Politeka, Джанабаева рассорила сеть новым фото с Меладзе: "Он вас не любит, плачет на концерте!"

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