Бывшая солитка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Гарновская порадовала поклонников новым постом

Певица покорила всех своей широкой улыбкой на фото, которое она опубликовала в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

Надежда сидела в пальто бежевого оттенка, из-под которого выглядывало обнаженное тело. На голову Надежда наділа шляпку, а на ее ушах можно было разглядеть необычные серьги.

Мейхер находилась на фоне какой-то мебели.

"Только в Книге Жизни, только в своей Душе можно найти СЕБЯ... #надеждамейхер #книгажизни #жизнь #опыт #любовькжизни", - написала бывшая солистка "ВИА Гры".

Всего за 35 минут пост звезды собрал более 1300 лайков и много комментариев.

"Всё же Грановская лучше звучит чем Мейхер", "So beautiful", "Классная 💐", "От коленок нельзя оторвать взгляд!!!!! 🌹🌹🌹", "Как вам круто в этом образе и цвете🌹", "Какое лучезарное фото 😊 🌹🌹🌹🌹🌹 Желаю чтоб ваши глаза всегда так блистали 😘😘😘", "Обворожительная красавица! Ну, просто богиня! 💋👍❤️😍🔥", "Вкусняшка!❤️❤️❤️", "Надежда вы роскошная женщина!", "Сама Элегантность😍😍😍😍😍😍", "Надя, Восхищаюсь тобой, Великолепная ❤", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что на недавнем снимке Надежда стала в пикантной позе и приспустила платье на плечах.

Фото получилось довольно жарким. Если присмотреться, то можно увидеть на платье стихи Мейхер.

Вокруг певицы находятся старинные декорации. Можно рассмотреть люстру, которая напоминает горение свечи, а также старое кресло.

Напомним, Мейхер показалась в классическом костюме.. Она закрыла глаза и выгнула немного тело, что придало фото особой пикантности.

"Кто сегодня оставил осадок в душе твоей, Ангел мой? Кем заполнены мысли твои? До дна выпивая сокровенное, Ты радуешься. Со скоростью света услышу запах твоей любви. Это ты моё сердце биться заставляешь. Это ты моим чувствам придал значение, Моей жизни— смысл", - написала Мейхер под фото.

Ранее сообщалось, что Мейхер надела платье с большим декольте, образ дополнило шикарное колье.

Фанаты засыпали артистку комплиментами.

Напомним, жаркая Мейхер на столе показала сочные места в пикантной позе

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