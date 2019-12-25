Украинская телеведущая Регина Тодоренко весело проводит время с подросшим сыном на море

Как сообщает Politeka.net, снимок обнародовал на своей странице в Инстаграм супруг Регины Тодоренко Влад Топалов.

«Моё......... всё», - коротко подписал фото артист.

На кадрах можно увидеть, как малыш голышом ползает по песку, при этом его мама стоит неподалеку в воде. Очевидно, что они играют в какую-то забавную игру.

Поклонников умилило фото, о чем свидетельствую многочисленные лайки и комментарии.

«Чудесная мама, прелесть малыш))))», «Везет же кому то на море))) а не в Сибири холодной...», «Чудо-малыш», «Очаровательные», «Майкл шикарен», «Самый классный период малыш растет и каждый день делает новые детские успехи», «Вы самая замечательная семья на свете❤️❤️❤️», " Вот это семейка"- пишут в сети.

Отметим, что Регина Тодоренко родила первенца в декабре прошлого года, а уже летом, когда ребенок немного подрос, пара сыграла пышную свадьбу в Италии.

Ранее мы сообщали, Регина с мужем, певцом Владом Топаловым, впервые показали лицо сына. Недавно малышу Майклу исполнился годик. Пара вместе с мальчиком снялась для одного из журналов, на обложке которого и появились.

Также мы писали, Тодоренко поделилась жарким фото в купальнике. В кадре артистка обняла пальму. Звезда отметила, что хочет рассказать другим о Бали. Ведь, возможно, кто-то поедет на отдых, а она уже сделала рекомендации.

"Я тут решила наснимать несколько обзоров хороших гостиниц, если вдруг кто-то из вас решит полететь отдыхать на о. Бали. Скажу сразу , что таких крутых вилл и сервиса я ещё не видела, а я видела много!", - написала Тодоренко.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе