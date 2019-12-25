Звездная балерина рассказала о важном дне в своей жизни

Популярная украинская балерина и судья ток-шоу «Танцы со звездами» Екатерина Кухар показала точеную фигуру в праздничном наряде

Как сообщает Politeka, снимками женщина поделилась в Instagram.

«Сегодня наша годовщина – американская свадьба», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Кухар позирует вместе со своим супругом. Позади них красуются шарики и цветы.

«Вот такое рождественское чудо случилось с нами в прошлом году», - подчеркивается на другом снимке.

Уточним, что пользователи сети не смогли высказать свое мнение о празднике Кухар, поскольку кадрами девушка поделилась в Stories.

Как сообщалось ранее, знаменитая пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов вместе растят двух маленьких детей. Пара воспитывает сына Тимура и дочку Настю.

Они старались не публиковать снимки малышки, а показывали фото лишь их сына, но совсем недавно у девочки состоялся дебют перед многочисленными поклонниками пары. Впервые Настя появилась с звездной мамой на обложке одного известного журнала.

Вслед за женой милым снимком решился поделиться Александр Стоянов. Снимки были сделаны в рамках фотосессии для журнала. Так, в личном блоге на странице Instagram он показал нежное фото. На нем он позировал с дочкой и сыном. Они выбрали одежду белого оттенка, а вот девочка красуется в платье настоящей принцессы.

"Невозмутимая, спокойная и 100% папина дочка♥️ У нас в семье, мы с Настей - вода, а Тима с Катей - огонь🔥 И в этом, наверное, и есть наш идеальный семейный тандем!", - написал Стоянов на своей странице под очаровательным снимком.

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