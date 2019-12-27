Артисты, телеведущие и спортсмены отметили Рождество

По случаю праздника они устраивали вечеринки или развлекались в узком семейном кругу.

В частности, семейство Кардашьян пригласили на празднование певицу Sia и хор артистов.

Самая богатая сестра Ким Кардшьян, Кайли Дженнер, прибыла в изумрудном платье от бренда Ralph&Russo, а свою дочь Сторми нарядила в яркий наряд. Мама подарила малышке игрушечный домик, который оказался полной копией особняка, в котором когда-то жила вся звездная семья.

А Ким Кардашьян тоже подарила дочери Норт точную копию куртки, в которой появлялся Майкл Джексон.

Модель Хайди Клум отпраздновала дома в уютной обстановке. Звезда провела время с четырьмя детьми и мужем Томом Каулитцом. Семья обменялась ценными подарками и пргулялась по городу.

Семейство Бекхэм также провели время с семьей. К ним присоединился старший сын, который давно живет вместе.

Бритни Спирс провела сочельник с бойфрендом Сэмом Асгари. Ее сыновья отправились к отцу.

К важному событию артистка наняла целую команду декораторов, которые преобразили ее особняк.

Российские звезды также отпраздновали Рождество. Так, Виктория Боня побывала в Монте-Карло в компании дочери и друзей.

Певица Кристина Орбакайте записала для поклонников видео, поздравив с католическим Рождеством.

Напомним, Ким Кардашьян опубликовала пост, представ в обтягивающем мини-платье и шлепках с носками.

Наряд идеально подчеркнул пышный бюст и крупные бедра светской львицы. Красоту тела, а в частности бархатистой кожи, звезды невозможно не заметить.

Девушка сделала губы уточкой, а также позировала у столика со своей косметикой. Известно, что Ким занимается ее выпуском.

Только за час пост собрал почти 500 тысяч отметок "Нравится" и много хвалебных комментариев от фанатов.

Отметим, Ким является самой высокооплачиваемой звездой реалити-TV, моделью.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер показала праздничный наряд.

Отметим, 22-летняя красавица то и дело демонстрирует массу продуманных до мелочей образов, в которых выглядит эффектно и соблазнительно.

Напомним, что Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер засветила огромные сокровища в глубоком декольте: от увиденного сносит крышу

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала свое великолепие в полупрозрачном платье: прелестям аж тесно