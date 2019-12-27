Российская балерина Анастасия Волочкова снова представила на обозрение свой фирменный шпагат

Звезда позировала в бане в розовой шляпке, пишет Рoliteka.net. Балерина расставила ноги, чтобы продемонстрировать свой шпагат. По всей видимости, артистка надела мини-бикини, но все же прикрыла интимные места вениками.

Распаренная Волочкова без стеснения похвасталась фигурой и своим умением.

В посте звезда рассказала, что к искусству банного парения ее приучил отец, когда Насте стукнуло 13 лет.

Также на шпагат Волочкова села не сразу, а после долгих лет тренировок.

"Сейчас этот мой шпагат будоражит очень многих. Для того, чтобы шпагат был таким стройным, для начала необходимо свое тело привести в соответствие. Много физически трудиться и найти силу воли не жрать..👍", - раскрыла секрет Анастасия.

В конце звезда рассказала, что это фото соберет больше лайков, чем снимки ее выступлений.

"Многим из вас шпагат мой интереснее моих достижений. Наслаждайтесь😂 Все для вас, дорогие.😂 Легкого вам пара, а мне-хорошей репетиции перед завтрашним благотворительным спектаклем в Зеленограде.💃", - завершила Анастасия.

Только за 11 минут пост балерины собрал почти 1000 лайков и много комментариев.

"А если без веника, то❤️❤️❤️будет намного больше😍💯%", "да тело не любит тянуться и содержать шпагат удовольствие, которое миллиардеру не под силу , миленькое фото", "Баня типа фотостудия....в ней только фотаться....никогда не видела в ней пара...", "Как здорово,жить такой насыщенной жизнью... Когда у тебя всё есть... Завидую по доброму...", "Как рака сварили 😱", "Убери это", "Супер шпагат", "Иногда кажется ваши посты, пишет кличко, а редактирует робот вертер.... А шпагат ваш-великолепен!!!🔥🔥🔥Будоражит!!!!👏👏👏👏👍👍👍🎉🎊🎉🎊🔥🎄🎄🎄", "Блин!!так если будите в бане шпагаты делать !!одним место что небудь захватите😂😂вы же там голоя сидите😂😂остарожна!!микробы😂😂😂", "Шпагат это самое великое достижение Волочковой! Наслаждайтесь, люди!", "Богиня красоты! 💋👍❤️😍🔥", "...Шпагаты, конечно, хорошо, но как то вульгарно смотрится.😱", - написали пользователи сети.

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