Бывшая солистка группы "Виа Гра", Альбина Джанабаева, опубликовала новое фото со своим мужем, Валерием Меладзе

На черно-белом снимке пара предстала в вечерних нарядах, пишет Рoliteka.net. Альбина выбрала платье, которое подчеркнула ее изгибы. Она спустила наряд с плеч, чтобы их продемонстрировать. Изящные босоножки и стильные аксессуары дополнили образ.

Макияж звезды - стрелки, которые идеально выделили красоту глаз Джанабаевой.

Валерий Меладзе выбрал костюм: пиджак, брюки и рубашку. Его образ завершила бабочка.

Пара позировала обнимаясь и улыбаясь в камеру.

"Черно-белое кино под названием «Жизнь»❤️ 2019 год прекрасен! Да, каждый прекрасен, неповторим! И вчера был прекрасный вечер в @crocuscityhall на #РождествоГригорияЛепса", - написала Альбина.

За час пост экс-ВИА Гры собрал более 2500 лайков и много комментариев.

"Идеальные!!!!💘💘💘", "Ваааау😍🔥", "Альбин, Вы вдвоём как всегда шикарны!!! И восхитительны! В Вас что-то есть такое, чем Вы друг-друга дополняете...", "Шикарные", "Очень достойная пара!!!👍👍👍 С наступающими праздниками ! Счастья и любви !!!", "Шикарные !!!!", "Лучшие ❤️", "Очень красивая пара! Я вас обожаю...", "Моя любимая пара", "Альбиночка вы просто пара супер. Дай Вам Бог Всего хорошего", "похорошела, прям такая шикарная🔥👍", "Альбина вы молодец👍👏🏻👏🏻👏🏻Красавица", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Джанабаева предстала в ярком блестящем платье с глубоким декольте.

Украшали звезду изысканные серьги, а также укладка "волнами".

Легкий макияж и лучезарная улыбка позволили любоваться певицей.

"Смысл Нового года — получить еще один шанс, шанс простить. Сделать лучше, сделать больше, дать больше, сильнее любить и не волноваться о том, что было бы, а воспринимать жизнь такой, как она есть. ClaireMorgan", - написала Джанабаева.

Напомним, Джанабаева и Меладзе предстали перед публикой в классических нарядах. Альбина, правда, выглядела гораздо эффектнее Валерия – женщина вышла на сцену в черном платье в глубоким декольте. Пара поцеловалась у всех на глазах.

Напомним, Джанабаева сверкнула упругой грудью и поцеловала Меладзе на глазах у всех: пикантные кадры

Как сообщала Politeka, Джанабаева рассорила сеть новым фото с Меладзе: "Он вас не любит, плачет на концерте!"

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