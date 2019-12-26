Известная ведущая Маша Ефросинина очаровала семейными буднями с родными

Маша Ефросинина не перестает восхищать поклонников своими душевными семейными буднями. На єтот раз Маша показала фото своего 5-летнего сына Саши, об этом сообщает Politeka.net.

Украинская телеведущая активно ведет свой instagram-блог, а также делится различными секретами красоты. При этом наиболее часто в блоге Ефросининой появляется ее сын - 5-летний Саша. А вот старшая дочь, 15-летняя Нана - не частая гостья в блоге своей звездной мамы.

Саша с удовольствием позирует для своей звездной мамы, даже иногда сам просит маму “поснимать” его для ее блога.

Также выяснилось, что Саша умудрился заболеть на праздники. Мама ласково называет его “сопливым кашалотиком”.

Поклонники Маши начали оставлять приятные комментарии под ее новым фото с сыном: " Машенька,ваша копия! Я сейчас в положении и выполняю комплекс упражнений так сказать с вами😊,когда вы были беременны сыночком. А теперь он такой взрослый😉 и не в животике", " Дуже люблю Ваші фото з малим ,відчуваю тепло ,ніжність і любов.. Ви -неперевершена!! А мені рада моя найменша ,моє Золото ,моя третя донечка 6-річна Златочка!! Хоча на зв'язку завжди моя старшенька-Алла Віталіївна і моя середуща -моя Владислава Віталіївна ( і не менше☺️),дорослі уже ,не можна по-іншому.♥️", " Мои две девчонки 😍", " Мне собачка рада 🤔деток нет (((".

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала, как она провела первую неделю после отпуска. Украинская звезда Маша Ефросинина опубликовала в социальных сетях видео. Она на нем продемонстрировала, как у нее прошли первые пять дней после отпуска.

"В двух секундах о том, как проходили мои пять рабочих дней после отпуска", - подписала короткий ролик Маша.

Фанаты начали активно обсуждать ролик.

"Маша Вы прелесть! у меня фото с вами стоит..сын не налюбуется. Так держать", "Вы красотка". "Вы мне очень нравились, когда были пухленькой. Это было - глаз не оторвать".

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