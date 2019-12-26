Непредвиденное и устрашающее произошло на месте последнего упокоения музыканта Децла

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации россСМИ. Так сообщается, что могилу Децла подожгли.

Как известно, Кирилл Толмацкий, который был более известный, как Децл, похоронен на Пятницком кладбище в Москве. На месте захоронения произошел пожар, об этом местным журналистам рассказали родные покойного артиста:

«Пожарище случилось в ночь с 25 на 26 декабря. Пришла к могиле сына, перед глазам предстал обугленный крест и сожжённая ограда», - высказалась мать умершего артиста.

Известно, что после увиденного, убитая горем женщина пошла разбираться к администрации. Там объяснили, что это могли сделать фанатки Децла:

«Каждый день они приходят на могилу и ставят свечи. Пожар мог произойти случайно, по неосторожности», - говорилось в сообщении.

Известно также, что семья рэпера намерена всё восстановить:

«Завтра приступим».

Напомним также, этой зимой артист умер - онпожаловался на боль перед случившейся трагедией. Все произошло в ижевском кафе «POSH».

Стали известны также подробности смерти артиста. Так очевидцы засвидетельствовали местной полиции, что перед смертью у Децла начали болеть кисти рук, а потом начался припадок. Музыканту пытались помочь около получаса, у гримерки толпилась куча людей — персонал, гости – люди были шокированы происходящим.

У полиции была информация следующая:

«Курил, употреблял спиртное. Умер в курилке», — из телефонограммы, посланной МВД.

Также сообщается, скорая помощь прибыла «быстро», однако врачам не удалось спасти музыканта.

Хозяин вечеринки клянётся, что никаких наркотиков на празднике не было, никакой особой еды Кирилл Толмацкий не заказывал, странно себя не вёл.

Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет. У него остался 14-летний сын.

Кирилл Толмацкий — бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя».

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Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии. Свой дебютный трек «Пятница» рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Яковлевича, который продюсировал Децла.

Напомним, предсмертное фото популярной актрисы облетело сеть: "Ее любили многие...", пугающий кадр.

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