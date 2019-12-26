Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала жаркие фото со съемок клипа

На первом фото солистку держит молодой человек с голым торсом на камеру. Саша, скорее всего, в белом комбинезоне. На еще одном фото Зарицкая сидит на кубе, а у нее на спине вышивают узор. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На других фото другие участники клипа. На них в разных частях тела тоже вышивали узоры.

"Невероятные 25 часов", - подписала Александра фото.

Фанаты двояко отнеслись к таким снимкам Зарицкой:

"Просто обалдеть", "Неожиданная жесть..Простите, но не вам раздеваться. Ни к чему такие откровения.(мое личное мнение)", "Очень чуткий клип", "Я вас люблю", "Все Ваши видеоработы - это эстетика", "Песня красивая, но клип я не смогла смотреть".

Ранее мы сообщали, что 38-летний режиссер, сценарист и клипмейкер Алан Бадоев показал фото с жаркими объятиями с 27-летней солисткой KAZKA Александрой Зарицкой.

адоев поделился снимком в своем микроблоге в Инстаграм. Кадр снят во время съемок нашумевшего клипа на песню "Палала". На фото режиссер впритык стоит позади певицы и нежно обхватил ее голову руками, наклонив к правому плечу - Зарицкая аж закрыла глаза от удовольствия. Фото пропитано сексуальным соблазном, что почувствовали даже пользователи сети, засыпав блог режиссера восторженными комментариями.

Сообщалось, что украинская группа KAZKA "закинула наживку", показав кусочек из будущего клипа.

На официальном микроблоге бэнда в Инстаграм поделились роликом будущего клипа на новую песню "Палала". Над его съемками работает режиссер Алан Бадоев.

В кадре двое парней с голыми торсами и одна девушка в коротком топе. Молодые люди танцуют и кусаются: выглядит все очень необычно и непонятно. Также в ролике мелькнул кадр с иглой, введенной в кожу, что несколько пугающе.

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