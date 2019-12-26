26-летняя дочь украинского политика Михаила Добкина, Алла, огорошила поклонников, сообщив о своей болезни

Как передает Politeka.net, девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм снимками, на которых предстала в черной одежде и с печальным видом. На одном из кадров Алла сидит на пуфике, широко расставив ноги. Весь ее вид говорит о болезненном состоянии: плечи опущены, одна рука безвольно повисла и она даже не смотрит в объекив. Как оказалось, причиной удрученного состояния известной украинки стала простуда.

Девушка призналась, что все "осень держалась", но из-за резкого потепления в последние дни позволила себе одеваться полегче, что стало, очевидно, фатальной ошибкой.

"Привет🖤 Я простыла. Держалась всю осень..но организм сдался🤷🏼‍♀️ даже не так..просто я подумала что нормально ходить в одной кофте в +10..видимо зря)))но ничего..завтра будет уже лучше 👌🏼 Сегодня посчитала..и я уже не пью 125 дней😏 круто? Да..можете не отвечать. Я уже чувствую что да🖤 Вообще другое качество тела, голова по другому работает👌🏼", - написала Алла.

Комментирующие кинулись сочувствовать красавице и желать скорейшего выздоровления.

"🙏цветочек 🌺не болейте"

"Выздоравливай, малышка!!! это не просто круто, как по мне, ты -ГЕРОЙ АБСОЛЮТНО😒👍❤️💋"

Ранее мы сообщали, Алла уже рассказывала о 80-ти днях отказа от алкоголя в рамках своего оригинального флешмоба в Инстаграм "АнтиАлкоМарафона". Тогда девушка сообщала, что стала значительно лучше спать по ночам и даже скинула в весе.

Также мы рассказывали, недавно Алла ошеломила поклонников роскошным образом. Она предстала в белом пальто, а идеальный макияж, украшения на пальцах и дерзкий взгляд дополнили эффектный "лук".

Добкина поделилась своим решением принять участие в благотворительности. Она побывала в детском доме и попросила ребят написать письма Деду Морозу, высказав свои пожелания по поводу подарков. Теперь она хочет исполнить мечты детей, и для этого ей нужна помощь поклонников.

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