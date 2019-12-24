"А чего такая красивая на фото?"

26-летняя дочь известного украинского политика Михаила Добкина, Алла, показала себя в нескромном образе и попросила помочь сиротам

Как передает Politeka.net, красавица поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм. Алла предстала в белом пальто при полном параде: идеальный макияж и украшения на пальцах дополнили богатый образ девушки.

Алла поделилась своим решением принять участие в благотворительности. Она побывала в детском доме и попросила ребят написать письма Деду Морозу, высказав свои пожелания по поводу подарков. Теперь Добкина хочет исполнить мечты детей - для этого ей нужна помощь поклонников.

"Хоть снега нет, пока что на улице..желание делать волшебство у меня появилось 💓 Мы ездили в детский дом семейного типа в Киеве с командой @amdhelp ❤️ и когда я увидела этих деток, у меня появилось желание сделать им сказку в новогоднюю ночь. Ведь никто не даёт им этого..так сложилась их жизнь, к сожалению. Но у них теперь есть я)) Я попросила, чтобы детки написали письмо деду морозу 🎄 И эти письма мне отправили🥰 Я хочу исполнить мечту каждого...и если у вас есть желание, вы можете мне помочь❤️", - написала Алла в соцсети.

Комментирующие пришли в восторг от идеи и поддержали желание девушки помочь ребятам. Также фанаты знаменитой украинки по достоинству оценили ее восхитительное фото.

"Невероятно красивая ❤️😍🌟"

"Алла , Вы － Шикарная ！👏"

"А чего такая красивая на фото ???)"

Ты очень красивая) Ты похожа на одну из моделей Виктории Сикрет "😉 "

Ранее мы сообщали, Алла поделилась снимком с отдыха с подружками. В кадре она предстала в соблазнительном черном платье, которое выгодно подчеркнуло ее аппетитные формы.

Фолловеры рассыпались комплиментами в комментариях:

«Самая сек**альная!🙏🙏🙏❤❤❤❤❤👍👍👍👍👍💋💋💋💋💋💋🌺», - написала в комментарии дочери ее мама Алла.

«Красатулька Вы😍»

«Слова песни Пугачевой)»

«Очаровательный снимок☀👍»

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