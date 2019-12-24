26-летняя дочь известного украинского политика Михаила Добкина, Алла, показала себя в нескромном образе и попросила помочь сиротам
Как передает Politeka.net, красавица поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм. Алла предстала в белом пальто при полном параде: идеальный макияж и украшения на пальцах дополнили богатый образ девушки.
Алла поделилась своим решением принять участие в благотворительности. Она побывала в детском доме и попросила ребят написать письма Деду Морозу, высказав свои пожелания по поводу подарков. Теперь Добкина хочет исполнить мечты детей - для этого ей нужна помощь поклонников.
"Хоть снега нет, пока что на улице..желание делать волшебство у меня появилось 💓 Мы ездили в детский дом семейного типа в Киеве с командой @amdhelp ❤️ и когда я увидела этих деток, у меня появилось желание сделать им сказку в новогоднюю ночь. Ведь никто не даёт им этого..так сложилась их жизнь, к сожалению. Но у них теперь есть я)) Я попросила, чтобы детки написали письмо деду морозу 🎄 И эти письма мне отправили🥰 Я хочу исполнить мечту каждого...и если у вас есть желание, вы можете мне помочь❤️", - написала Алла в соцсети.
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Комментирующие пришли в восторг от идеи и поддержали желание девушки помочь ребятам. Также фанаты знаменитой украинки по достоинству оценили ее восхитительное фото.
"Невероятно красивая ❤️😍🌟"
"Алла , Вы － Шикарная ！👏"
"А чего такая красивая на фото ???)"
Ты очень красивая) Ты похожа на одну из моделей Виктории Сикрет "😉 "
Ранее мы сообщали, Алла поделилась снимком с отдыха с подружками. В кадре она предстала в соблазнительном черном платье, которое выгодно подчеркнуло ее аппетитные формы.
Фолловеры рассыпались комплиментами в комментариях:
«Самая сек**альная!🙏🙏🙏❤❤❤❤❤👍👍👍👍👍💋💋💋💋💋💋🌺», - написала в комментарии дочери ее мама Алла.
«Слова песни Пугачевой)»
«Очаровательный снимок☀👍»
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