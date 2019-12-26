

Известная певица Тина Кароль будет оценивать конкурсантов Национального отбора на Евровидение-2020

Телеканал СТБ и UA:Общественное вещание назвали второго члена жюри, к Андрею Данилко на этот раз присоединится певица Тина Кароль, об этом сообщает Politeka.net.

Артистка уже была участницей песенного конкурса Евровидение, в 2006 году она представляла страну в Афинах (Греция), заняла 7 место.

Теперь судьба опять связала Тину с Евровиденьем, на этот раз в качестве судьи Национального отбора.

Кароль отметила: "Всем своим опытом и знаниями готова поддержать конкурсантов и открыть новые горизонты их таланта. Мы выбираем того, кто будет представлять страну, но не надо забывать, что потом артист в нее возвращается. Задача артиста - достойно выступить на конкурсе, а после - стать настоящей звездой в своей стране".

Организаторы пока держат в секрете имя третьего члена жюри.

Ранее мы сообщали, что популярная певица Тина Кароль представила новые кадры, на которых предстала в чувственном и нежном образе.

В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе.

Певица показала в Инстаграм кадр, на котором позирует в чувственном и нежном образе. На фото, которые появился в аккаунте звезды, она позирует в необычном стиле вместе с участницами женского квартала, разодетых в национальные костюмы.

Дело в том, что Тина решила показать пару первых кадров со своего участия в рождественском шоу.

Напомним, Тина Кароль поразила выходом с известным украинцем, «держались за руки и…»

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