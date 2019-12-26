Известная турецкая актриса Мерьем Узерли, которая сыграла Роксолану в культовом сериале "Великолепный век", поделилась фото с Парижа

Актриса в этот раз позирует напротив Триумфальной арки в Париже. Она выбрала шикарное синее платье с множеством подъюбников. Одной рукой Мерьем приподняла его для эффектного фото. Платье оказалось с открытыми плечами. Об этом пишет Politeka.

"Из Парижа с любовью", - написала звезда.

Ранее мы сообщали, что известная актриса, сыгравшая центральную роль в сериале «Великолепный век», прокололась о проблемах со зрением.

37-летняя Мерьем Узерли опубликовала свежее фото на своей странице в сети, вызвав новый ажиотаж среди поклонников. А именно, недавнее преображение артистки оказалось не очередным желанием сменить имидж. Узерли поделилась селфи из салона авто, где она позирует в очках, мягких наушниках и шарфике.

Очевидно, у артистки начались проблемы со зрением, что и заставило надеть стильный аксессуар.

«Четкое видение, подкрепленное конкретными планами, дает вам огромное чувство уверенности и личной силы», — подчеркнула актриса, сыгравшая героиню Хюррем в популярном сериале.

Сообщалось, что звезда «Великолепного века» показала идеальное тело в тонкой блузке.

Актриса «Великолепного века» Мерьем Узерли поделилась новыми снимками с фотосессии.

Мерьем Узерли поделилась новым потретом, который ей сделал знаменитый фотограф из Лондона Дэвид Ньянзи. На нем она позирует в белой классической блузке, а на ее губах пестреет алая помада. Также акцент сделан на круглой сережке в ухе, на которую актриса указывает рукой. Также ее каре соблазнительно приоткрывает шею знаменитости.

Отметим, что актриса Мерьем Узерли подписала странный контракт, одним из условий которого стал отказ от пластических операций на два года.

Напомним, звезда "Великолепного века" поразила новой внешностью после пластики

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