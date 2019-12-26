Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, звезда украинского шоу-бизнеса, поделилась премьерой своей песни

В ролике Мишель в черном пиджаке, а под ним только виднеется белье. Она исполняет песню "Не знаю" на Вечере премьер с Екатериной Осадчей. Образ у Андраде получился очень пикантным. Рядом с Мишель сидел молодой человек с гитарой, а вокруг стульев были танцовщики в черных штанах с черными брюками. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Фанаты успели оставить несколько комментариев под видео:

"Моя крошка", "Твое выступление было лучшим", "Это просто нереально красиво", "Опять этот зомбо-ящик. Но поешь отлично", "Невероятно красивая и талантливая Мишель".

Ранее мы сообщали, что соблазнительная Андраде засветила прелести без белья.

Популярная украинская исполнительница Мишель Андраде показалась в откровенном наряде без белья.

Так, певица позирует на фоне елки в елки в платье «в пол». Его особенностью является то, что верх сделан в открытом стиле. Как можно заметить, Андраде позирует без белья.

Однако украинцы не смогли высказать свое мнение об откровенном наряде кумира, поскольку кадры были опубликованы в Сторис.

Сообщалось, что подопечная Потапа засветила формы в прозрачном платье.

Популярная украинская исполнительница и одна из подопечных продюсера Потапа похвасталась формами в «прозрачном» наряде.

«Я люблю этих девушек», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что в тегах Андраде отметила бывшую жену Потапа и его дочь, а также несколько своих подруг. При этом сама девушка позировала в «прозрачном» наряде, который эффектно подчеркивал ее формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

Напомним, подопечная Потапа сверкнула прелестями в прозрачном наряде

А еще Politeka писала, что Мишель Андраде без стыда показала аппетитные формы в откровенном наряде

Также Politeka сообщала, что подопечная Потапа похвасталась своей гордостью на машине без белья



