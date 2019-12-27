Известная украинская модель Леонила Гузь, которая в 2018 году завоевала титул Мисс Украина", поделилась фото в одной футболке

На фото Гузь позирует возле зеркала в футболке и сапогах выше колена. Леонила натянула ткань так, чтобы прикрыть пикантное место спереди. При этом пятую точку удалось увидеть благодаря зеркало, которое и показало, что модель позирует без белья. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Голова забита вся тобой...", - написала Гузь под фото.

Фанаты оставили несколько комментариев под фото:

"Здравствуйте Леонила. Вы очень красивы", "Огонь", "Это бой", "Как это мило", "Шикарная".

Ранее мы сообщали, что бесстыжая Мисс Украина полностью разделась на камеру, горячие кадры

Новый студийный и, соответственно, профессиональный кадр поразил поклонников модели – на фото она пронзительно смотрит прямо в объектив камеры, вероятно, девушка полностью раздета и свою обнаженную грудь она прикрыла волосами, которые ниспадают с плеч.

Также в кадре виднеется коленка манекенщицы, видно, что она в черных колготах или чулках. Образ дополнил «умеренный» макияж:

«Доброй ночи)», - подписала Леонила Гузь фото. Фаны в ответ пишут:

«Невероятная красотка», «Вау, огонь», «Горячо».

Сообщалось, что мисс Украина-2018 Леонила Гузь похвасталась кадром с пикантной фотосессии.

Победительница конкурса красоты в 2018 году Леонила Гузь поделилась фото из новой съемки в довольно откровенном образе.

Красавица продемонстрировала шикарную фигуру в красном совместном купальнике на своем аккаунте в социальной сети Инстаграм.

«Съемка состоялась! Теперь ждем результат!» – подписала фото Леонила.

На момент победы в конкурсе девушке было всего 19 лет. Красотка держит себя в потрясающей физической форме – красный купальник отлично подчеркнул все достоинства ее фигуры.

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