Дочь бывшего украинского нардепа Михаила Добкина, Алла, опубликовала новое фото с отцом

На снимке отец обнимает дочь, стоя возле лестницы дома, пишет Рoliteka.net. Алла предстала в черном брючном костюме, а Михаил - в белой рубашке и черных брюках.

Девушка надела шлем и выглядела не очень радостно, показывая большой палец вверх.

"Спасибо @dobkinmm, за подарок на НГ🌲Я, правда, по-другому его себе представляла!))", - написала автор поста.

За 10 часов публикация собрала почти 3000 лайков и много комментариев.

"Подарок – шлем?)", "Крутой у вас папа", "Зимняя шапка 🧢 👌 от падения сосулек", "Аххааа..шлем прикольный😇😇😂😂😂", "Может этот подарок с намёком, или может к нему какое-то дополнение.🔥🔥🔥", "Главное, что любит и помнит!!!🤩🤩🤩❤️❤️❤️", "Надо было ещё спиннинг подарить))", "Маркович шлем подарил?). Классное чувство юмора 👍", "Шикарный подарок 🤘🔥", "Идеальная пара!!!!!!!Алла вы истинная дочь отца!", "ПАПЫ они такие", "Михаил Маркович знает что подарить доченьке! 👏👌✌️", "Главное , чтоб ребёнок был сыт и в шапочке", "Какое это счастье подарок от отца❤️ цените и любите родителей пока они живы❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, в этот же день Алла призналась, что заболела.

Девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм снимками, на которых предстала в черной одежде и с печальным видом. На одном из кадров Алла сидит на пуфике, широко расставив ноги.

Весь ее вид говорит о болезненном состоянии: плечи опущены, одна рука безвольно повисла и она даже не смотрит в объекив. Как оказалось, причиной удрученного состояния известной украинки стала простуда.

Девушка призналась, что все "осень держалась", но из-за резкого потепления в последние дни позволила себе одеваться полегче, что стало, очевидно, фатальной ошибкой.

Ранее сообщалось, что дочь Добкина поделилась фото в Инстаграм. Алла предстала в белом пальто при полном параде: идеальный макияж и украшения на пальцах дополнили богатый образ девушки.

Алла поделилась своим решением принять участие в благотворительности. Она побывала в детском доме.

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