При этом очевидцы рассказывают, что сам артист едва передвигается самостоятельно

Михаил Боярский рассказал о проблемах своей жены Ларисы Луппиан

Как известно, в 2019 году Луппиан получила новое назначение — стала художественным руководителем театра имени Ленсовета, и теперь она буквально разрывается между работой и семьей.

«Я ей стараюсь во всем помогать. Ларисе очень сложно разрываться между театром и семьей. Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах», — заявил Боярский.

Сам артист, которому 26 декабря исполнилось 70 лет, в последнее время сокращает рабочие нагрузки. Он часто отказывается от съемок, чтобы побыть с семьей. Как оказалось, Боярский и вовсе думает однажды уйти из профессии, ведь уверен, что лучшие роли уже давно сыграл.

«Понимаете, хороших актеров сотни и тысячи, а я у своих внуков — единственный дедушка. Я хочу, чтобы они обхватывали меня руками за шею, чему-то учились у меня», — признался артист в эфире программы «Судьба человека».

Напомним, что у Боярского четверо внуков: две девочки от сына Сергея и два мальчика — от Елизаветы. Михаил Сергеевич считает очень важными беседы с наследниками: он хочет рассказать им о прабабушках и прадедушках, чтобы память о родственниках продолжала жить в потомках.

В последнее время все чаще появляются слухи о проблемах Боярского со здоровьем. Люди, видевшие артиста в аптеках и на улицах Санкт-Петербурга рассказывали, что он едва передвигается самостоятельно. Сам же Михаил Сергеевич уверен, что поддержка близких и любовь внуков помогут ему справиться с любым недугом.

Ранее мы сообщали, Боярский угодил в крупный скандал. Актер в эфире одной из телепередач высказался о роли женщины в этом мире. По его словам, есть только одна причина существования для женщин - быть матерью. Прекрасная половина человечества восприняла данное мнение Боярского враждебно.

То, что женщина должна родить и молча обожать мужа, зрители сразу же "заклевали": «Придурок Боярский уже маразмом болеет. Жена его прожила как под пеньком пока он бухал и шлялся», «Разочарование Боярским. О чем он говорит?».

Напомним, легендарного Д’Артаньяна оплакивают, «бежал в аптеку и…»: что случилось с Боярским.

Как сообщала Politeka, Михаил Боярский поразил внешним видом.

Также Politeka писала, что Боярский раскрыл личную тайну о супруге и детях.