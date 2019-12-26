26 декабря российский актер Михаил Боярский, известный своей ролью Д'Артаньяна в фильме о "Трех мушкетерах", отмечает 70-летие

Как передает Politeka.net, неизвестными кадрами с Боярским поделилась актриса Эвелина Бледанс в своем микроблоге в Инстаграм. Артистка поздравила коллегу с юбилеем и показала пикантные фото. В кадрах полураздетый озорник Боярский: на одном из них он, с голым торсом, нежно обнимает Бледанс, на других - артистка кормит его с рук. Примечательно, что Михаил на всех снимках без шляпы - непривычно видеть его в таком виде, и даже непонятно, что больше обескураживает: то, что он раздетый, или то, что он без шляпы.

"С Юбилем неподражаемого Михаила Боярского! Мечта всех девчонок моего поколения, и не только! Мне вот посчастливилось! И даж без шляпы!! #боярский #михаилБоярский #юбилей #тримушкетера", - подписала снимки Бледанс.

Пользователи сети не удержались от комментариев с поздравлениями и восхищением актеру - есть еще порох в пороховницах!

"Похож на Боярского но не он, у Боярского на голове шляпа !!👌😎"

"И даже слегка раздет😂 точно посчастливилось😂"

"Эвелина, это бомба! Боярский без шляпы! 🔥 Ты осуществила мечту многих😁"

"👉 Кормить с руки - это дорогого стоит ... С Юбилеем Дартаньна Всея Руси ...👍👍👍👏👏👏👏👏"

"Любовь моей дочери Михаил Боярский, ей 6😂👍"

"Ого, ему 70!!!"

Ранее мы сообщали, Боярский угодил в крупный скандал. Актер в эфире одной из телепередач высказался о роли женщины в этом мире. По его словам, есть только одна причина существования для женщин - быть матерью. Прекрасная половина человечества восприняла данное мнение Боярского враждебно.

То, что женщина должна родить и молча обожать мужа, зрители сразу же "заклевали": «Придурок Боярский уже маразмом болеет. Жена его прожила как под пеньком пока он бухал и шлялся», «Разочарование Боярским. О чем он говорит?».

Напомним, легендарного Д’Артаньяна оплакивают, «бежал в аптеку и…»: что случилось с Боярским.

Как сообщала Politeka, Михаил Боярский поразил внешним видом.

Также Politeka писала, что Боярский раскрыл личную тайну о супруге и детях.