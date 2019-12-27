Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России, удивила поклонников необычным кадром из отдыха

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

Так, днем ранее Регина рассказала о своем новом путешествии и отдыхе. При этом на новом фото в Инстаграм звезда показала фигуру в купальнике, позируя вместе со своим ребенком Майклом. Сама звезда вышла только из воды - мокрые волосы артистки завязаны в косичку, а сама она улыбается ребенку.

«Откуда берётся эта сумасшедшая любовь????????? Со мной и @vladtopalovofficial в миг что-то произошло, что-то переключилось внезапно. Как будто появился новый смысл жизни. Раньше я вообще не понимала тех сумасшедших мамаш, которые носятся со своими детьми как дурень с писаной торбой. Я из тех девушек , которые любят экстрим, любят рисковать жизнью, покорять горы 🏔 и опускаться на дно океана так глубоко, где мало кто бывал, люблю работать сутками напролёт: сегодня снимать рекламную кампанию в Италии, а через 12 часов уже быть на Балиии ловить волну 🏄‍♀️.

Как впихнуть😆 в такую жизнь ребёнка ??? Кааак? Я очень боялась , что перестану быть активной , что динамика моих передвижений моментально снизится, что придется жертвовать любимой работой , которая приносит доход, боялась, что придётся надолго оставлять малыша на бабушек, Нянь и тд, НО!!!!!!!!

Проанализировав этот год, заметила, что мы с Майклом вместе отработали около 15 разных проектов, включая 2 сезона #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ, #Мэйкаперы , #Регина+1 и рекламные коллаборация; побывали уже в 7ми странах (о путешествиях с малышом расскажу чуть позже более подробно) , успели «потягать тигра за хвост» на сафари, поймать волну с мамой на Бали, съесть итальянскую пасту на озере Гарда, первый раз увидели Чёрное море 🌊 , Персидский залив и поплавали в Индийском океане... и ещё много всегоооооо.

Я рассекретила этот код Да Винчи и поняла , что с детьми женщина успевает гораздо больше, чем без них!», – сделала вывод Регина.

Ранее, кроме физической демонстрации себя – пикантных частей тела в частности, артистка решила рассказать о личном.

«@vladtopalovofficial + #Майкл = лучшее, что случилось в моей жизни! 🐻 🐻🐻 Сейчас читаю главу о детских капризах, манипуляциях, истериках, и как с ними справляться. Ответ очень прост: «НЕ ДОВОДИТЬ ДО вышеперечисленного»,- пишет Регина в сети и добавляет, добавляет немало – она опубликовала лонгрид в своем микро-блоге, о «формуле счастливого родителя».

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак