В этом году ушли из жизни много артистов, которых будут вспоминать с теплотой

В 2019 году умерло много знаменитостей, некоторые из них были совсем молоды, другим же, видимо, пришло время

Первого января скончался певец Крис Кельми, который долгое время страдал от алкоголизма. Последние годы жизни исполнитель находился в полном уединении в загородном доме под Наро-Фоминском. Музыкант надеялся снова стать известным и записал несколько композиций, пишет СтарХит.

Однако здоровье сильно ухудшилось и звезда не мог даже самостоятельно передвигаться. Однажды жена прибыла в дом к мужу и обнаружила его без сознания. Прибывшие медикии не смогли спасти артиста.

Сердце Кельми остановилось из-за недугов, спровоцированных алкоголизмом.

По завещанию все имущество Кельми, коттедж и три квартиры, досталось супруге и сыну.

В начале февраля на гастролях умер Кирилл Толмацкий (Децл). Артисту внезапно стало плохо во время концерта в Ижевске. Звезда попросил обезбаливающее у организатора, ему вызвали "скорую". Кирилла спасти не удалось.

Отец, Александр, с которым Децл не общался 15 лет, рыдал возле гроба и сегодня винит себя за случившееся и ему до сих пор больно.

У Кирилла остались жена Юлия и 14-летний сын Тони.

Родители и вдова Кирилла так и не нашли общего языка. Юля забрала ребенка и уехала из квартиры, где они жили с Децлом. Александр рассакзал, что Кирилл не был записан отцом Тони.

Стоит отметить, что в ноябре вышел фильм об артисте, Юлия и ее сын были против ленты.

Также в 2019 году скончался Владимир Этуш, которому было 96 лет. Звезда "Кавказской пленницы" последние месяцы жизни сильно болел, ти так не мог восстановиться после инсульта.

Жена, с которой Этуш прожил более 40 лет, скончалась давно, тогда мужчина женился еще раз.

У единственной дочери артиста — Раисы — были натянутые отношения с отцом. Она винила Владимира в грубости с мамой.

Дочь вышла замуж за американца и уехала из Росии, ссора стала большой и оба не общались. Однако расстояние помирило отца с дочерью. Последняя даже приняла мачеху.

Певица Юлия Началова скончалась в 38 лет, до этого она вела активную творческую деятельность.

11 марта Юлия попала в больницу в тяжелом состоянии. У звезды было много болезней, в том числе подагра и сахарный диабет. Из-за раны на ноге и последующей операции, у звезды начался абсцесс. Вторую операцию она не перенесла.

После смерти певицы началась борьба за ее квартиру. Оказалось, что по документам Юлия оформила часть имущества экс-любовнику Александру Фролову. После суда справедливость восторжествовала. Теперь наследницей апартаментов в центре столицы является дочь - Вера Алдонина.

Режиссер Георгий Данелия перед смертью не занимался съемками. В феврале этого года он попал в больницу с воспалением легких. Организм был ослаблен, поэтому Данелия умер в апреле.

Галина, жена мэтра, рассказал, что муж подарил ей квартиру еще при жизни, а остальное небогатое наследство распределил между внучками и дочкой.

Многие рассказывали, что Данелия не мог простить смерти старшего сына, который скончался в 26 лет. Говорят, от наркотиков.

18 апреля скончалась актриса Ирина Цывина, которая была вдовой актера Евгения Евстигнеева. Последние года она не была такой востребованной, поэтому страдала от депрессии. По слухам, женщина злоупотребляла алкоголем.

У звезды осталось двое взрослых детей.

Перед смертью артистка закрутила роман с молодым актером Денисом Сердюковым, хотела сделать пластику и родить еще одного ребенка.

Актриса Элина Быстрицкая умерла 26 апреля в возрасте 91 от продолжительной болезни.

До последнего вздоха рядом со звездой была помощница Ксения Рубцова, которую после смерти артистки обвинили в хищении 38 миллионов. Сестра актрисы в июне отсудила квартиру, и остальное имущество.

84-летний певец Вилли Токарев умер от онкологии 4 августа. Артист был королем жанра шансон. В 70-80-е он работал в Америке, где и обрел популярность.

Артист вернулся в Росиию, где поженился и у него родился сын. Но позже пара рассталась, и у Токарева завязались другие отношения с девушкой младше него на 43 года.

В шутку Токарев говорил, что проживет 120 лет.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова скончалась 20 августа. У женщины было заболевание легких. Она жила с внучкой, которая осталась от сына, умершего при странных обстоятельствах.

Актрису похоронили на Троекуровском кладбище. Ее 10-летняя внучка Александра осталась на попечении сестры покойного мужа Назаровой.

Режиссер Марк Захаров умер в 85 лет от воспаления легких 28 сентября. Худрук готовился к премьере спекткля, однако внезапно ему стало плохо. Захаров умер в больнице, куда попал с обострением пневмонии.

Все перешло его 57-летней дочери Александре, которая впала в депрессию после ухода отца.

Экс-мэр Москвы, Юрий Лужков, жил за границей последние годы жизни. В Германию поехал для операции на на сердце и скончался в клинике Мюнхена 10 декабря.

Похоронили бывшего градоначальника в России, в закрытом гробу.

В российской столице у Лужкова осталась квартира в центре за 600 миллионов, которая достанется его вдове.

26 декабря умерла худрук театра «Современник» Галина Волчек, ей было 86 лет. У народной артисти диагностировали пневмонию, состояние ее ухудшилось, ее ввели в медикаментозную кому. По предварительным данным, Волчек скончалась от отека мозга и легких.

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