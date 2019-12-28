Известный украинский хореограф на "Танцях з зірками" Алена Шоптенко опубликовала новый пост в Инстаграм, в котором предстала в необычном образе

Звезда сделала селфи, в короне золотистого оттенка, пишет Рoliteka.net. На ней золотисто-серебрянный наряд и яркий макияж с акцентом на глаза. Алена, по всей видимости, находится в гримерке - позади нее виднеется зеркало, а также люди.

Хореограф смотри в камеру и широко улыбается. Выглядит девушка поистине чарующе.

В посте Шоптенко призналась, что в этом образе исполнила роль верхушки елки.

"С 22-ого декабря во дворце Украина проходит шоу для деток «Таємниці новорічних іграшок». И сегодня была моя премьера! Выступать на «ёлке» трепетно и очень волнительно ☺️ И огромное счастье делать это для самого благодарного зрителя - для детей!", - рассказала артистка.

Пост Алены за два часа собрал 5000 лайков и много комментариев.

"шикарный образ! КОРОЛЕВА!", "Очень красивый образ! Вы прекрасны! И невероятно здорово, что дарите такой праздник детям...Ваше участие, для многих очень важно! Вы умничка, что находите на все время! Спасибо😘😘😘😘😘", "Растешь))))", "Только что смотрели на тебя, во Дворце. Звезда вместе с Тролем🎄", "Wow!!! Шикарно и невероятно блестяще!! ;-)", "Были на представление 25го. Думали увидеть на сцене и Вас(", "😂🤣😂Верхушка Елки))) Насмешили)) спасибо", "Самая яркая и красивая верхушка 🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Шоптенко решилась на кардинальный шаг – она остригла волосы впервые в жизни. Результатом она поделилась на своей странице.

«Я не могу поверить, что сделала это! 🤪😁🔥 32 года я ходила только с длинными волосами! Когда я была подростком, мне не разрешала стричься мама, и это приводило к конфликтам, ведь дух противоречия и жажда экспериментов со своей внешностью зашкаливали. Плюс было крайне неудобно делать прически на турниры по бальным танцам с волосами ниже попы 🤪", - написала Алена.

Ранее мы писали, что Артистка Алена Шоптенко показала весьма эффектный кадр с «Танців з зірками», знаменитость красуется на фото в образе известной киношной хулиганки, Харли Квинн.

Напомним, что Шоптенко огорошила прощальным фото после вылета с Танців з зірками

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