Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала снимки в четырех нарядах и попросила выбрать, какое лучше всего подойдет на Новый год

На первом фото Леся позирует в зеленом коротком платье, которое подчеркивает пятую точку и талию. На втором фото Никитюк позирует уже на диване в довольно пикантной позе, платье серебристое в этот раз, с черным верхом. На третьем снимке Леся сидит, скорее всего, возле ванной, и раздвинула ноги. Блестящий образ становиться еще пикантней благодаря глубокому декольте. На четвертом фото Никитюк уже возле окна в платье с открытыми плечами. Об этом пишет Politeka.

Фанатам больше всего понравился второй наряд, как как он символизирует будущий год металлической крысы:

"1 мне нравится) ярко", "Без одежды куда интереснее", "2. Год металлической крысы", "2, просто бомба", "Год металлической крысы будет, а значит платье номер 2 подходит идеально".

Сообщалось, что Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями.

В этот раз знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась перед очередным выступлением.

Сообщалось, что Никитюк в кожаных штанах засветила свою гордость прямо на улице.

Леся в этот раз позировала на улице. На ней были кожанные штаны и легкая курточка. Под ней виднелась рубашка и, возможно, боди. Можно предположить, что Никитюк забыла надеть белье. Образ она дополнила стильной сумочкой и шляпой.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Ух, какая Леся", "Малышка", "Леся, красотка", "Ух, какая".

Напомним, Никитюк расстегнула рубашку, сверкнув бежевым бельем

А еще Politeka писала, что Никитюк похвасталась формами в кожаных штанах

Также Politeka сообщала, что Никитюк запуталась в собственном платье и свалилась перед сценой



